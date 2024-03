Fior d’Albenga 2024, in piazza San Michele arriva un vero treno

Albenga. Al via l’allestimento per Fior d’Albenga, uno degli eventi più attesi della primavera ingauna.

Dopo i dinosauri del 2022 e l’aeroplano del Piccolo Principe del 2023 in molti si chiedevano quale sarebbe stato il tema di quest’anno.

“Fior d’Albenga… la magia continua”. Come? Il binario 9 e ¾ sta per arrivare ad Albenga e con esso la locomotiva ed il vagone di un vero treno storico, grazie alla collaborazione con il museo nazionale dei trasporti di Spezia e di Taggia, il Dopolavoro Ferroviario e lo staff tecnico di RFI stazione di Albenga, che monteranno i binari consegnati dall’azienda Fenoggio trasporti, in arrivo dal deposito ferroviario di Ventimiglia.

In queste ore è in corso la distribuzione della sabbia nelle piazze del centro storico, mentre in piazza San Michele sarà realizzata la banchina che permetterà di accedere al treno.

Questa e molte altre sorprese per l’edizione 2024 di Fior d’Albenga.

Terminate le fasi di lavorazione l’accesso al palazzo comunale per le persone con disabilità motorie sarà garantito attraverso il marciapiede adiacente alla facciata.