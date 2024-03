Finale Ligure, liberato dopo un mese di cure il gufo reale ferito nei boschi

Finale Ligure. Era stato ritrovato da un giovane che camminava nei boschi nel finalese , il gufo reale liberato in questi giorni dopo le cure. Era a terra, debole e incapace di riprendere il volo. Il ragazzo aveva tempestivamente avvisato i volontari Enpa che hanno prestato i primi soccorsi.

I veterinari di Enpa lo hanno visitato, era debilitato ed è stato poi curato presso il centro recupero animali selvatici di Cadibona. Al ritrovamento il giovane esemplare maschio di gufo reale non era in grado di alimentarsi in maniera autonoma e non si reggeva sulle zampe, a causa di un’intossicazione di cui, nonostante le numerose analisi, non è stata scoperta l’origine.

Ora dopo quasi un mese di cure il gufo ha ripreso energie ed è guarito e nei giorni scorsi è stato rilasciato nella stessa zona dove era stato recuperato.

Sono volatili stanziali e non si spostano dalla zona e quindi è stato liberato nell’entroterra finalese.