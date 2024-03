Finale Ligure, giovani sorpresi a imbrattare i muri nelle aree ex Piaggio: sanzionati

La Polizia Locale di Finale Ligure, nell’ambito dei quotidiani servizi di sicurezza urbana, ha individuato alcuni giovani intenti ad imbrattare il muro esterno dell’ex stabilimento Piaggio sulla via Aurelia: due ragazzi raggiunti dagli agenti sono stati condotti presso il Comando di via Ghiglieri per procedere con l’identificazione.

Qui, accertata la minore età dei ragazzi, sono stati contattati i familiari per il riaffido e la notifica delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana nel caso di violazioni riguardanti l’imbrattamento di beni di proprietà privata.

Oltre alle sanzioni pecuniarie è stata sottoposta a sequestro l’attrezzatura trovata in possesso dei giovani e utilizzata per imbrattare la parete, consistente in pennelli, rulli e bidoni di vernice.

Con regolare frequenza gli agenti della Polizia Locale controllano le aree interne e perimetrali dell’ex stabilimento Piaggio, dove in passato sono stati perseguiti episodi di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’ultima settimana altri tre minorenni erano stati trovati all’interno del perimetro della fabbrica, anche in questo caso identificati dagli uomini del comando finalese prima di essere riaffidati ai genitori.