Finale 2024, ecco la quarta lista in campo: assieme Sinistra, Verdi e M5s

Finale Ligure. Le forze politiche del campo progressista, rappresentate dai partiti Europa Verde, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Partito Socialista Italiano, unitamente ai movimenti gruppo civico “PerFinale” e “Finalesi in Movimento, insieme a cittadini ed esponenti della comunità locale, si sono identificati in unico gruppo di area di centro sinistra (Campo Largo).

Dunque, come in parte già prospettato nello scenario politico-amministrativo delle elezioni comunali finalesi, arriva una quarta lista in corsa per il voto di giugno.

“Un gruppo nato per rispondere alle richieste di molti cittadini che non si riconoscono nelle liste finora presentate”.

“Il gruppo è aperto a tutti coloro che da sempre, si esprimono nei principi di riformismo, progressismo, ecologia, ambiente e sociale, legati ai principi di antifascismo che caratterizzano la cultura e la Storia di tutta l’area di centro sinistra”.

“Pertanto, il gruppo presenterà una propria lista e un candidato sindaco alle prossime elezioni comunali” conclude la nuova compagine pronta alla sfida elettorale