Dopo Stella, il comune piemontese di Carrù è da oggi Città Presidenziale

Stella. Domenica di trasferta in terra piemontese per il sindaco Andrea Castellini. Dopo Stella, da questa mattina, anche Carrù è diventato il secondo comune a far parte dell’itinerario storico, turistico, culturale delle Città Presidenziali.

Lo scorso 24 febbraio era entrato nel circuito il comune del Presidente Sandro Pertini, oggi quello piemontese, proprio nella giornata che ha ricordato i 150 anni dalla nascita del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

“Grazie al Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Ivan Giuseppe Drogo Inglese ho potuto donare la targa di Città Presidenziale a Nicola Schellino, sindaco di Carrù insieme al Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, al Sindaco di Mondovì e Presidente della Provincia Luca Robaldo e a tante autorità civili e militari” ha spiegato Andrea Castellini.

“Il Governatore Alberto Cirio, prendendo da esempio l’acquisto già fatto da Regione Liguria in merito alla casa natale di Sandro Pertini, ha dichiarato l’intenzione l di voler inserire nel patrimonio regionale la casa natale del Presidente Luigi Einaudi” ha concluso il primo cittadino..

Prossima tappa, Torino: città in cui è nato il Presidente Giuseppe Saragat.