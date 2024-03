Crociera alla scoperta delle Canarie: Costa Fascinosa parte da Savona

Savona. Costa Crociere presenta “Isole Canarie: tra terra, aria, acqua e fuoco”, la crociera C|Club del 2024 che prevede esperienze esclusive dedicate ai soci del programma fedeltà della compagnia italiana.

Per questa vacanza speciale di due settimane, in partenza da Savona il 16 maggio, a bordo di Costa Fascinosa, Costa ha pensato a un programma di attività unico. A cominciare dalla presenza a bordo, per la prima volta insieme, degli Chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze, Ángel León, che firmano l’eccellenza gastronomica a bordo delle navi Costa.

I tre chef saranno protagonisti di una sfida contro il tempo, preparando ognuno un piatto con ingredienti a sorpresa, e saranno i giudici di una competizione tra soci del C|Club, che dovranno impegnarsi a replicare, senza errori, i gesti tecnici proposti dagli Chef. Inoltre, Bruno Barbieri, Hélène Darroze, Ángel León firmeranno un’edizione limitata dei “Destination Dish“, i piatti che interpretano la tradizione e i sapori dei luoghi che si visitano nell’itinerario, dedicata esclusivamente a questa crociera.

Super ospite d’eccezione sarà Boy George. Icona della musica internazionale, prima con i Culture Club e poi come solista, da anni è anche un DJ di successo, tra i più originali ed alternativi della scena dance attuale. Su Costa Fascinosa si esibirà in un DJ set a bordo piscina, interpretando anche alcune delle sue hit più famose, come “Karma Chameleon” e “Do you really want to hurt me”.

Il programma di intrattenimento sarà arricchito da due feste a tema ispirate alle isole Canarie, il “4 Elements Party” e il “Carnival Canario”, in cui ci sarà la possibilità di gustare le specialità dello street food locale. I soci del C|Club potranno anche sfidarsi in gare di cucina e di creatività artistica.

L’itinerario di questa crociera sarà altrettanto speciale, alla scoperta delle isole Canarie, dove la natura e i suoi elementi trovano la loro massima espressione. Infatti, sono ben cinque le tappe previste nel corso della crociera in queste straordinarie isole: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e La Gomera, oltre a Funchal (Madeira), Malaga, Marsiglia e Barcellona.

“Per vivere al meglio queste fantastiche destinazioni sono state create appositamente nuove escursioni, con diversi tipi di esperienze. Ad esempio, a Fuerteventura verrà proposta un’esperienza davvero unica in una fattoria, dove si imparerà a fabbricare il formaggio di capra, o una gita in catamarano nelle acque dell’isola. A Tenerife, i soci del C|Club potranno vivere un’avventura indimenticabile alla scoperta del vulcano Teide e dei suoi paesaggi unici. Da non perdere la visita al parco etnografico di La Gomera, con show cooking e degustazione di vini locali”, hanno fatto sapere da Costa.

Le prenotazioni per la crociera C|Club 2024 sono disponibili in agenzia di viaggio o tramite il sito web www.costacrociere.it. Per partecipare al programma riservato ai soci basta iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazione, attraverso un’apposita sezione del sito web di Costa Crociere.

I soci del C|Club possono usufruire di uno sconto sino al 20% sul prezzo della crociera, in base al loro livello di appartenenza. Inoltre, prenotando entro il 31 marzo, verrà garantito loro un livello del C|Club superiore a quello attuale da maggio 2024 sino ad aprile 2025 (per ulteriori informazioni consultare: https://www.costacrociere.it/c-club.html).