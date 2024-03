Ciclo dei rifiuti, Anci-Conai: “La gestione efficiente degli imballaggi incide su raccolta e tariffe”

Andora. Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo Tagliaferro di Andora, il seminario di formazione territoriale Anci-Conai, occasione pregiata di incontro tra gli amministratori locali e il Consorzio nazionale imballaggi.

Ad aprire i lavori il sindaco Mauro Demichelis e il direttore Anci Liguria Pierluigi Vinai.

“E’ stata una giornata interessante, ricca di spunti di riflessione – afferma il sindaco Mauro Demichelis – ma soprattutto abbiamo riscontrato che ci sono anche fondi importanti che possono essere utilizzati dai Comuni per strutturare attività che servono in tutti i temi che riguardano il Conai”.

“L’evento ci ha aperto a tutti le menti – commenta il direttore Pierluigi Vinai – la gestione del riciclo dei rifiuti fino ad adesso non era stata mai messa sotto massima attenzione, come merita, da parte nostra, ma da oggi lo sarà. La giornata di oggi ci consentirà di avere un rapporto più corretto e anche indipendente rispetto ai soggetti gestori, sia per ottenere il massimo da opportunità di bandi che vengono proposti e lanciati sulla raccolta, sul riciclo e sullo smaltimento, sia perché in questo modo rispondiamo a un’esigenza civico-ambientale e anche alle opportunità dei progetti europei in arrivo”.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato l’accordo quadro Anci-Conai, uno strumento fondamentale per sostenere le politiche di economia circolare dei Comuni.

La sfida cui sono chiamati a rispondere oggi i Comuni è quella di individuare i costi efficienti della raccolta differenziata, anche rispetto alla raccolta degli imballaggi, proprio per l’impatto che può avere sul sistema tariffario e sulla costruzione dei Piano Economici Finanziari.