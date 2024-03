Borghetto, successo per l’incontro dedicato al consumo del suolo. Reale e Oliva: “Immaginiamo un futuro diverso per il nostro territorio”

Borghetto Santo Spirito. Successo, lunedì sera scorso, per l’incontro dal titolo “Consumo di suolo inarrestabile: quale futuro ci stanno preparando” tenutosi nella sala polivalente di Palazzo Pietracaprina a Borghetto Santo Spirito.

All’incontro hanno partecipato: Paolo Pileri, professore ordinario di pianificazione e progettazione urbanistica del Politecnico di Milano, che ha presentato il libro “L’intelligenza del suolo”; la fotografa Greta Stella, che ha presentato il suo reportage dal titolo “Cementum”; l’introduzione è stata a cura di Davide Michelini, vice presidente di Confagricoltura Savona, e Alessio Reale, capogruppo di minoranza in consiglio comunale.

“L’incontro di lunedì sera con il professor Paolo Pileri e con Greta Stella ci ha riempiti di entusiasmo – dicono Reale e la sua collega di minoranza Maria Grazia Oliva – La sala di Palazzo Pietracaprina gremita e molte persone nel corridoio, a Borghetto, per discutere di consumo di suolo. Forse, anche se molti sono ancora silenti, siamo in tanti a immaginare un futuro diverso per il nostro territorio. Un futuro nel quale si smetta di costruire ancora su terreni vergini in un territorio già saturo come quello del nostro paese, nel quale il lavoro nell’edilizia voglia dire riqualificazione, rigenerazione, manutenzione e abbellimento dell’esistente, nel quale il turismo voglia dire qualità dell’offerta e tutela del paesaggio, nel quale si creda veramente nell’agricoltura. Un futuro che possa garantire al nostro territorio sviluppo economico sostenibile e posti di lavoro, non soltanto rendita”.

“Le tantissime persone di lunedì sono un primo passo verso una maggiore consapevolezza e un maggiore interesse su questi temi, che dovrebbero diventare patrimonio comune. Noi faremo tesoro di questa serata e dell’interesse che ha suscitato per continuare a lavorare per il futuro del nostro paese al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo iniziato con un gesto piccolo, ma simbolico: donare due libri del professor Pileri alla biblioteca, in modo che tutti possano avere accesso gratuito a tante delle cose di cui abbiamo discusso l’altra sera”.