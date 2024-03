Atletica leggera, successo a Varazze per la “Corri, Salta e Lancia in Parasio”

Varazze. Domenica 24 marzo, nella bellissima cornice del campo Ernesto Botta di Varazze, si è svolta l’8^ edizione del Trofeo “Corri, Salta e Lancia in Parasio” gara valida come Campionato Provinciale di prove multiple di atletica leggera, dedicato al settore giovanile, a cui hanno partecipato circa 140 atleti tra esordienti, ragazzi/e, cadetti/e .

Le gare hanno interessato diverse specialità suddivise in: Biathlon lancio del vortex e 50 mt. per gli esordienti; Triathlon con 60 mt., salto in lungo e getto del peso per i ragazzi/e; Tetrathlon , 80 mt , salto in alto, getto del peso e 600 mt. per cadetti/e.

Le gare si sono svolte all’insegna di allegria e di grande sportività, favorite da una piacevole giornata di sole primaverile.

In questa manifestazione, il podio viene allargato ai primi 6 classificati di ogni categoria, mentre il Trofeo viene assegnato ai vincitori della categoria cadetti/e, che sono stati consegnati dal sindaco di Varazze Pierfederici L, dal Presidente Regionale Fidal Liguria Rosiello C, dal presidente provinciale Fidal Fregonesi M. e dal presidente dell’Atletica Varazze Bassafontana A.

Nella categoria esordienti maschile, splendida tripletta per la società di casa con 1°Fazio Gioele, 2°Robello Nicolò, 3° Ferro Giulio seguiti ai piedi del podio dal 4°Cabrini Samuele Atletica Run Finale Ligure, 5° Parodi Pietro Atletica Varazze, 6° Magliano Gabriele Atletica Ceriale San Giorgio, inoltre tutti gli esordienti sono stati premiati con medaglia ricordo della competizione.

Nella categoria esordienti femminile, sono salite sul podio:

1° Casarino Giulia Centro Atletica Celle Ligure, 2° Corongiu Carolina Atletica Alba Docilia, 3°Odera Teresa Atletica Savona, 4°Prato Chiara Atletica Varazze, 5° Maffi Matilde Atletica Run Finale Ligure, 6° Fazio Chloe Atletica Varazze.

Per i Ragazzi, altra tripletta Varazzina nei primi tre posti del podio con: 1°Canepa Stefano,

2° Fiorito Giacomo, 3° Luciano Edoardo, 4° Garbarino Martin Centro Atletica Celle Ligure, 5°Salvati Tommaso Atletica Savona, 6° Fiorentino Gabriele Atletica Alba Docilia.

Nelle ragazze, podio per 1°Germano Chiara Atletica Cairo, 2° Carè Giorgia Centro Atletica Celle Ligure, 3 °Ferraro Sophie Benedetta Atletica Cairo, 4° Catzeddu Marta Atletica Alba Docilia, 5° Bruzzone Anna Viola Atletica Varazze, 6° Agnese Lisa Centro Atletica Celle Ligure.

Nella categoria dei cadetti due atleti di casa sul podio con: 1° Biale Andrea Atletica Varazze, 2° Prevedelli Giorgio Atletica Ceriale San Giorgio, 3°Fazio Daniel Atletica Varazze , 4° Di Bartolo Mattia Atletica Alba Docilia, 5°Randone Giulio Atletica Val Lerone, 6° Nari Filippo Atletica Ceriale San Giorgio.

Per le cadette salgono sul podio: 1° Giribaldi Anna Atletica Val Lerone, 2° Abdel Rahman Jasmine Atletica Ceriale San Giorgio, 3°Del Gobbo Maria Teresa Atletica Varazze, 4°Panelli Eleonora Atletica Cairo, 5° Ghia Giulia Atletica Cairo, 6° Pucci Arianna Centro Atletica Celle Ligure.

Si sono aggiudicati l’8° Trofeo Corri Salta e Lancia in Parasio , BIALE A. Atv Varazze e GIRIBALDI A. Atv Val Lerrone.

A far da cornice alla manifestazione un caloroso pubblico che tifava e applaudiva tutti i concorrenti da bordo campo, complimenti a tutte le società partecipanti, ma soprattutto ai giovani atleti che con passione si dedicano a questo sport.

L’Atletica Varazze da appuntamento sul proprio campo per il Trofeo E. Botta il 10 Maggio 2024.