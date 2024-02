Scontro tra auto sull’Aurelia tra Albenga e Ceriale, un ferito: disagi alla viabilità

Albenga/Ceriale. Incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla via Aurelia tra Albenga e Ceriale.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 18 e 30, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due veicoli uno dei conducenti è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Ceriale e il 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari il guidatore è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, tuttavia non avrebbe riportato gravi traumi nel sinistro e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Praticamente illeso, invece, l’altro conducente.

A seguito dell’accaduto e per consentire l’azione dei soccorritori si sono verificati disagi sulla via Aurelia in entrambe le direzioni di marcia, con code e rallentamenti rispetto al normale flusso viario.

Sul luogo dell’incidente sta operando la polizia stradale per la regolazione della viabilità e per la ricostruzione dell’esatta dinamica dello scontro.