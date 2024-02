Promozione, Celle Varazze perde quota a Ceriale. Monteforte: “Dominato completamente. Ora cambiano le prospettive? No, partita migliore dell’anno”

Ceriale. I gol di Secco e Agate della sfida al Merlo fanno perdere quota in classifica alle civette varazzine, ora con la S.F Loano a +8 e la Sestrese che le ha superate dopo la vittoria casalinga contro il Finale.

Tuttavia mister Luca Monteforte non vuole pensare ai risultati delle altre squadre, esprimendosi pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi: “Partita completamente in dominio con 6/7 palle gol sbagliate. Il primo tempo deve finire 2-0, mentre il secondo ha portato ad altre 3/4 situazioni di cui una clamorosa di Anselmo. Poi è arrivato un episodio che mi viene difficile commentare. Non mi era mai capitata una situazione del genere. L’arbitro ha addirittura sbagliato l’uomo e non era un espulsione diretta. Il Ceriale ha messo una palla dentro e raccontiamo questa partita, dove non si è più giocato e tutto si basava su contrasti e palle sporcate. Rimane la prestazione di cui sono felicissimo, la miglior partita dell’anno nella quale l’unica nostra colpa è quella di non aver fatto almeno quei due/tre gol di distanza che c’erano tutti fino a quel momento“.

Al quattordicesimo della ripresa, una trattenuta su Piu viene sanzionata con un calcio di punizione dal limite e il rosso diretto per il numero 2, Colombo. L’espulsione è stata particolarmente contestata, appunto, perché l’autore del fallo sembrerebbe essere stato chiaramente il numero 5, Schirru. “Non voglio fare un’analisi partendo da quello, ma è chiaro che ci sia una partita prima ed una dopo l’espulsione – continua Monteforte -. Quella prima è stata una gara in grande controllo con tantissime palle gol sbagliate clamorosamente davanti al portiere. Poi l’episodio ha portato al nervosismo perché tutti pensavamo ci fosse stata un’ingiustizia ma alla squadra non posso dire nulla. C’è chi ha dominato e chi ha subito, penso di dire tutto in maniera oggettiva“.

“Cambiano le prospettive? Macché, noi dobbiamo cercare di vincere più partite possibili senza guardare le altre. Se giochiamo in questo modo possiamo arrivare davvero in alto. Purtroppo però oggi non siamo stati fortunati e la partita è stata decisa da un episodio”, conclude il tecnico.