Calcio, Ceriale. Agate segna il raddoppio decisivo contro il Celle Varazze: “A mio nonno Gianfranco”

Nella sfida di domenica scorsa contro il Celle Varazze, insieme a Pietro Secco, sul tabellino dei marcatori è stato segnato anche il nome di Andrea Agate. A Ceriale da questa estate, è subentrato nella ripresa andando a chiudere il match fissando il parziale sul definitivo 2-0.

“Ero già con la testa sul campo anche se non sono partito titolare, come tutti i ragazzi che erano in panchina – dichiara sagacemente Agate -. Il mio gol è arrivato quando avevamo uno scarto di un gol e loro stavano provando gli ultimi assalti. La partita è stata preparata benissimo in settimana. Tutti avevamo voglia di dimostrare il nostro valore, continuando la nostra striscia di vittorie e toglierci la soddisfazione di battere una big del campionato. I primi venti minuti il loro gioco ha fatto da padrone, essendo secondi in classifica il loro gioco è decisamente importante. Però è uscita la maturità della squadra, sapendo tenere botta e uscire con il nostro gioco“.

Uno dei principi chiave è rappresentato dallo spirito collettivo. Lo spogliatoio è particolarmente unito, come conferma il centrocampista classe 2003, e c’è una volontà corale di raggiungere obiettivi importanti: “Il gruppo che si è formato è veramente bellissimo. È giusto che ci sia competizione in una squadra per poter migliorare, ma è proprio sana: siamo un gruppo unito, non ci sono invidie. Tutti sappiamo che il mister alla domenica mette in campo la formazione che può fare più risultato. E quando si entra si dà sempre il massimo. Sta andando tutto bene. Abbiamo il sogno dei playoff ma lavoriamo sempre per migliorarci, concentrandoci partita dopo partita. Adesso arriva una partita importantissima contro il San Cipriano, che all’andata ci aveva messo in difficoltà. Noi arriviamo da un risultato entusiasmante ma dobbiamo rimanere sul pezzo per continuare il nostro periodo positivo“.

“La mia dedica? A mio nonno Gianfranco, venuto a mancare quest’anno. Ogni cosa che faccio nella vita è dedicata a lui, per me era una figura importantissima e mi manca molto“, conclude emozionato Agate.