Promozione, Ceriale-Celle Varazze va oltre il novantesimo. Villa: “Riferiremo errore tecnico, andava espulso Schirru”. Sansalone: “L’arbitro ha confermato l’intenzione di espellere Colombo”

Ceriale. Gli uomini di Brignoli hanno battuto quelli di Monteforte per due reti a zero. I gol di Secco e Agate hanno fatto gioire il Ceriale ed il Celle Varazze è uscito dal Merlo con parecchia arrabbiatura.

Non tanto per il risultato, che li fa superare dalla Sestrese e allontanare dalla San Francesco Loano, quanto per un episodio arbitrale particolarmente contestato. Al quattordicesimo del secondo tempo, il direttore di gara ha dato un cartellino rosso a Colombo perché, secondo lui, aveva trattenuto per la maglia Piu al limite dell’area. Un espulsione contestata ma che, secondo i varazzini, si espande anche all’assegnazione del cartellino: sarebbe stato Schirru, il numero cinque, e non il numero due.

Il direttore generale del Celle Varazze, Stefania Villa, ha dichiarato: “Non ci siamo mai espressi sugli arbitraggi ma oggi mi sono sentita in dovere di farlo. Non esiste cattiva o buona fede, è stato commesso un errore tecnico evidente perché è stato espulso un giocatore che non c’entrava assolutamente nulla. Tutti se ne sono resi conto, anche i nostri avversari. Domani sentirò la Federazione ma il ricorso si potrà fare solo se l’arbitro ammetterà il suo errore nello scambio di giocatore. Non mi pareva propenso a fine partita, quindi in senso pratico è difficile ottenere qualcosa. Tuttavia credo sia giusto farlo presente”.

Parola poi al direttore sportivo cerialese Pietro Sansalone: “Volevo precisare che, quando c’è stato il momento di grande confusione generale, Farinazzo è andato dall’arbitro a chiedergli spiegazioni sulla contestazione della panchina avversaria. Lui ha riferito al nostro capitano di aver espulso il giocatore giusto, ovvero confermando l’intenzione di espellere Colombo in quel frangente”.