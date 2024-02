Promozione, le civette perdono quota al Merlo: Ceriale batte 2-0 Celle Varazze 

CERIALE 2 (75′ Secco, 88′ Agate) vs CELLE VARAZZE 0

50′ Finisce qui! Il Ceriale batte il Celle Varazze, una vittoria pesante in chiave playoff. Le civette vengono scavalcate dalla Sestrese.

45′ Cinque minuti di recupero.

44′ Luigi Carastro per Beluffi, applaudittissimo ed abbracciato da Brignoli.

43′ E invece ecco il gol del raddoppio! Grande cavalcata di Beluffi che serve poi Agate che la mette dentro: 2-0 Ceriale!

42′ Ultimi minuti del match: il Ceriale deve resistere agli attacchi

37′ Fuori Saracco e Balleri per Severi e Morando. Monteforte vuole riacciuffare la parità. Un po’ di nervosismo al Merlo.

30′ Secco! Ceriale in vantaggio! Grandissima palla di Burdisso che pesca il centrocampista a tu per tu con Ghizzardi: 1-0 biancoblù!

26′ Fuori Cuka per Nelli nel Celle Varazze, Farinazzo per Burdisso nel Ceriale.

25′ Agate impatta di testa su cross di Osinaga ma lo fa male: traiettoria debole che non arriva dalle parti di Ghizzardi.

23′ Brignoli è una furia in panchina. Vuole più ordine in campo, che da qualche minuto sembra andato perso.

20′ Piroli scatta sul filo del fuorigioco (contestato) e calcia in porta: c’è sempre Luppi, altro intervento provvidenziale. Agate per Gibilaro, cambia Brignoli.

17′ Esce Anselmo per Orlando. Ammoniti Monteforte ed il suo vice, ospiti particolarmente nervosi dopo l’episodio di pochi minuti fa.

14′ Espulso Colombo, Celle Varazze in dieci! Una trattenuta su Piu che viene sanzionata con un calcio di punizione dal limite e il rosso diretto per il numero 2. Grandi proteste ospiti. Epulsione contestata e probabile scambio di cartellino: è infatti stato Schirru, non Colombo. Intanto Durante ammonito per proteste.

12′ Anselmo si mangia il gol del 1-0! Grande palla di Durante che arriva precisamente sulla testa del centravanti. Il numero 11 manda fuori, mani tra i capelli per lui.

8′ Ballone entra fallosamente su Carro Gainza. Voleva prendere il pallone ma prende le gambe del centrocampista ex Savona e Albenga, giallo per lui.

3′ Conclusione abbastanza proibitiva di Secco dai quaranta metri. Blocca in due tempi Ghizzardi.

1′ Piroli ci prova ma Luppi respinge di piedi. Parte forte il Celle.

Si riparte!

Secondo tempo

45’+1′ Fischia due volte Ventola: al Merlo il punteggio non si sblocca.

45′ Un solo minuto di recupero segnalato dalla terna.

43′ Ancora Luppi in tuffo su Carro Gainza: applaude Monteforte dalla panchina.

42′ Piroli calcia dal limite dopo una buona triangolazione: pallone fuori.

40′ Partita ad altissima intensità e ripartenze continue. Un ottimo ritmo.

34′ Miracolo di Luppi! Anselmo colpisce a botta sicura in area e l’estremo difensore locale è reattivo a tuffarsi con grande coordinazione. Anche sulla respinta, Luppi c’è! L’occasione più grande della prima mezz’ora.

31′ Carro Gainza entra in maniera troppo veemente su Gibilaro: ammonito.

29′ Sfiora il gol il Ceriale! Piu riceve da Beluffi, controlla e calcia da fuori: palla a fil di palo, brivido per il Celle Varazze. Monteforte inizia ad arrabbiarsi in panchina.

24′ Sprint del Ceriale con Beluffi che recupera la sfera e serve ancora a Piu. Tentativo murato, così come la respinta di Osinaga. Le civette lamentano un doppio fallo, ma l’arbitro non è d’accordo.

20′ Girata di Piu: tentativo strozzato, Ghizzardi senza problemi.

16′ Piroli spreca una buona occasione in area di rigore: l’attaccante poteva controllare e calciare meglio, ma la sfera finisce fuori. Ceriale in difficoltà ad uscire da un’ottima pressione degli uomini di Monteforte.

12′ Carro Gainza ci prova da fuori: Luppi blocca senza problemi.

10′ Primi dieci minuti particolarmente equilibrati in fase di palleggio. Le squadre si stanno studiando ma con un piglio decisamente deciso.

5′ Celle Varazze che inizia forte con due occasioni di fila, prima su cross e poi in occasione di corner. Monteforte guida la squadra ad ogni giocata, con Brignoli che fa lo stesso.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Ceriale: 1 Luppi, 2 Sardo, 3 Osinaga, 4 Ballone, 5 Corciulo, 6 Giguet, 7 Gibilaro, 8 Secco, 9 Farinazzo, 10 Piu, 11 Beluffi. A disposizione di mister Monteforte: 12 Manti, 13 Prudente, 14 Giordano, 15 Carastro Leonardo, 16 Agate, 17 Carastro Luigi, 18 Condorelli, Burdisso, Sacco.

Celle Varazze: 1 Ghizzardi, 2 Colombo, 3 Balleri, 4 Tissone, 5 Schirru, 6 Saracco, 7 Durante, 8 Carro Gainza, 9 Piroli, 10 Cuka, 11 Anselmo. A disposizione di mister Monteforte: 12 Debenedetti, 13 Fossati, 14 Severi, 15 Damonte, 16 Rebagliati, 17 Orlando, 18 Bonanni, 19 Nelli, 20 Morando.

Arbitra Ventola di Genova, coadiuvato dagli imperiesi Di Benedetto e Dell’Imperio.

Ceriale. All’andata aveva vinto il Celle Varazze ma la partita era stata particolarmente equilibrata. Oggi i ragazzi di Davide Brignoli hanno trovato maggiori certezze sotto l’aspetto di classifica (settimi a cinque punti dai playoff) e sono pronti a prendersi una rivincita.

Le civette di Monteforte sono seconde ma, per continuare a volare verso una San Francesco Loano che appare molto in alto, non può pensare di perdere punti.