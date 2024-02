Prima Categoria, Multedo vola senza pressioni. Bazzigalupi: “Ci sta nostra fetta piccolina ma daremo fastidio a tutti”

Il Multedo ha iniziato con due vittorie su due il 2024. La formazione del ponente genovese ha scavalcato nuovamente il Città di Savona ed è la prima inseguitrice dell’Albissole capolista. Domani un turno sulla carta favorevole, in casa contro la Rossiglionese (galvanizzata però dal successo contro il Masone) mentre i ceramisti ospitano un Borgio Verezzi in cerca di riscatto seppur senza il capitano Carparelli per squalifica.

Nonostante la semifinale playoff dell’anno scorso e il ritmo tenuto quest’anno, nel sondaggio lanciato dalla nostra testata dopo il girone di andata in pochi hanno dato credito al Multedo (QUI L’ESITO DEL SONDAGGIO). Mister Bazzigalupi la prende con filosofia riprendendo la considerazione messa da IVG in calce al commento del sondaggio: “Perché IVG è più savonese – nota anche lo stesso mister -, ma in generale è giusto perché noi volevamo salvarci. Ci sta che la fetta sia piccolina ma proveremo a dare fastidio a tutti”.

Poi una puntualizzazione sul nuovo regolamento playoff. L’allenatore critica la regola secondo cui nel caso di 5 punti tra la seconda e la quinta non si disputano i playoff. Andando a ricercare i vecchi comunicati, risulta che in realtà il play off non si disputa se intercorrono sì 5 punti, ma tra la seconda e la terza classificata.