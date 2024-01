Calcio. L’esito del SONDAGGIO: effetto Buttu batte mercato Cairese, Loano a metà, Millesimo boom di consensi e Albissole in pole

Sono 204 gli appassionati e addetti ai lavori che hanno risposto al sondaggio lanciato in occasione della fine dei gironi di andata. Il numero preciso di partecipanti per ciascun campionato varia dato che qualcuno ha deciso di esprimersi solo sul campionato di competenza mentre altri, per scaramanzia, hanno preferito sbilanciarsi solo sugli altri campionati. Si è chiesto di indicare la squadra vincitrice a fine anno, scegliendo tra le formazioni nel giro di 6 punti rispetto alla vetta a cui è stata aggiunta l’opzione “altro” per chi pensa a possibili sorprese.

Tutte le squadre che hanno chiuso al primo posto sono date per favorite per il successo finale per almeno la metà dei votanti. Con delle differenze, si va dal 50% preciso della San Francesco Loano (Promozione) al plesbiscito conquistato dal Millesimo (Prima Categoria “A”). In generale, è anche opportuno tenere conto di un “elettorato” prettamente savonese dato che IVG copre la provincia di Savona.

Eccellenza: effetto “Buttu” vale più del mercato della Cairese

Imperia 30; Rivasamba, Campomorone e Cairese 28, Arenzano 26.

Nonostante la classifica veda cinque squadre se non a pari punti perlomeno quasi, il 90% dei votanti pensa che vincerà una tra Imperia e Cairese, le favorite della vigilia. La percentuale di lettori che vede favorito l’Imperia rispetto alla Cairese è ben maggiore rispetto ai soli due punti che separano le due formazioni in classifica. L’effetto “Buttu”, allenatore campione in carica con l’Albenga e che aveva vinto anche col Finale, pesa di più rispetto al mercato faraonico dei gialloblù nella finestra invernale, che tra l’altro hanno puntato su molti ex ingauni.

Promozione “A”: San Francesco favorita per la metà

San Francesco Loano 36; Sestrese 33; Celle Varazze e Pontelungo 31.

Metà dei votanti pensa che alla fine vincerà la squadra guidata da Cristian Cattardico. L’altra metà pensa che i rossoblù non si confermeranno al primo posto in primavera. Tra chi pensa in un cambio al vertice, la maggior parte indica nella Sestrese la formazione candidata a salire direttamente in Eccellenza. Più indietro il Celle Varazze nonostante ne venga dall’ennesima campagna acquisti che lascia poco spazio all’immaginazione circa gli ambiziosi obiettivi societari.

Prima Categoria “A”: il Millesimo convince tutti

Millesimo 35, Argentina Arma 34, Baia Alassio 28.

Maggioranza “bulgara” per la formazione giallorossa. La cosa curiosa è che in realtà si tratta di un primato con distacco dalla seconda di appena un punto. Sembrano esserci meno pretendenti rispetto agli altri campionati, ma l’Argentina Arma ha fatto vedere di essere un avversario tosto. Di sicuro, oltre a quanto fatto sul campo in questi primi mesi, ha influito anche il mercato visto che i giallorossi si sono ulteriormente rinforzati. L’aerogramma qui sotto sarà foriero di gesti apotropaici per la squadra di mister Macchia.

Prima Categoria “B”: Albissole davanti a tutti, pochi voti genovesi

Albissole 29; Borgio Verezzi 28; Multedo e Città di Savona 27; Masone 24.

In un campionato particolarmente accesso dalla “doppia rivalità” costituita dai tanti derby provinciali e dal dualismo polemico sugli arbitraggi tra “savonesi” e “genovesi”, secondo chi ha deciso di esprimersi il titolo andrà a una formazione savonese. L’Albissole si è guadagnata la fetta maggiore della torta e per i ceramisti vale lo stesso discorso della San Francesco Loano: metà dei voti a favore e metà contro. Ma anche in questo caso, coloro che non vedono una conferma della squadra di Sarpero sono divisi. La maggioranza di essi punta sul Città di Savona, mentre in terza posizione si piazza il Borgio Verezzi. Spicca la poca fiducia in Multedo Levante e Masone, nonostante abbiano dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela fino alla fine.