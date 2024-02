Pallacanestro Alassio, una settimana con tanti referti rosa

Alassio. Referto giallo per la prima squadra, vincono l’Under 19 Gold, le Under 17 maschili e femminili, l’Under 15 Eccellenza Piemonte, l’Under 13 e l’Under 15 femminile. Vinto il torneo a Farigliano e bella prima esperienza per le Gazzelle. Ecco nel dettaglio come è andata la settimana della Pallacanestro Alassio nei resoconti redatti dalla società gialloblù.

DR2: Trasferta non fortunata per la prima squadra a Sestri che inizia molto bene ma non trova continuità nell’arco dell’incontro anche per un metro discutibile. “Come ripetiamo non sarà facile arrivare nelle quattro che accederanno ai play off ma non dimentichiamo che siamo un gruppo giovanissimo con un’età media ben sotto ai 20 anni”.

Sestri 70 – ABC 56

U19 GOLD: Ottima vittoria casalinga, con Sestri, anche se meno facile di quel che non dica il risultato finale e prezioso successo in trasferta a Taggia in un match difficile e portato a casa non senza fatica. “Continuiamo a mantenere le posizioni di vertice nel girone Top che è tutto tranne che facile”.

ABC 82 – SESTRI 52

OLIMPIA 59 – ABC 66

U17 MASCHILE: Nella fase TOP bel successo contro i 40 minuti di zona Ovada che troviamo anche in fase SMART dove superiamo Cestistica faticando un pò. “Entrambi i gruppi stanno portando a casa i frutti dell’impegno ad allenamento e questo è un bel punto di partenza per competere con tutti”.

TOP: ABC 61 – RED BASKET 33

SMART: ABC 57 – CESTISTICA 49

U17 FEMM: Con Pegli B iniziamo bene poi conduciamo senza mai allungare e solo nel finale mettiamo al sicuro il risultato. “Conquistiamo il terzo posto che a inizio anno era risultato insperato per un gruppo che si è conosciuto pian piano ma ha da subito trovato una buona amalgama”

ABC 68 – PEGLI B 54

U15 ECC PIEMONTE: E sono 5 i successi in questo campionato nazionale di Eccellenza dove i gialloblu superano Gators Cuneo al termine di una gara divertente e ben giocata. “Stiamo facendo un girone di ritorno eccezionale e da posizioni di vertice. Non fosse stato per il fatto che durante la stagione sono state poche le occasioni dove abbiamo potuto disporre del Roster al completo chissà dove saremmo arrivati ma qualche assenza ha permesso agli altri di crescere e migliorare quindi va benissimo così”.

ABC 65 – GATORS CUNEO 60

U15 FEMMINILE: Dopo due quarti dove incontriamo diverse difficoltà riusciamo ad allungare dopo l’intervallo lungo contro Scat che è scesa in campo molto agguerrita. “Partita non facile ma le ragazze mantengono ben saldo il secondo posto in classifica che è, ad ora, più che meritato”.

ABC 71 – SCAT GE 30

U13 FEMM: Bella vittoria con Tigullio dove tutte le nostre cestiste sono state protagoniste in campo dimostrando buoni progressi. “Bel campionato per un gruppo nuovo e che conoscendosi pian piano sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi”.

ALASSIO 58 – TIGULLIO 31

U13: Bel torneo a Farigliano, nel cuneese, dove, insieme agli amici de Le Torri, al mattino superiamo la compagine di casa e nel pomeriggio abbiamo la meglio su Uisp Rivarolo aggiudicandoci il torneo molto utile in vista della fase NBA del campionato.

MINIBASKET: Belle partite per le GAZZELLE (nate nel 2013-14) che giocano con Imperia e Vado ma soprattutto iniziano ad assaporare il bellissimo mondo del basket femminile!