Maltempo, ad Albenga un albero caduto e alcune strade allagate: si teme la mareggiata

Albenga. Il maltempo si sta abbattendo con forza sul savonese, costringendo i vigili del fuoco a diversi interventi per ora, per fortuna, di lieve entità.

Ad Albenga un albero abbattuto dal vento è crollato sulla sede stradale sulla Sp19 e sono in corso le operazioni di rimozione.

Inoltre, sono diverse le vie allagate: da via del Cristo alla strada in zona foce. Ma per ora sembra sotto controllo la situazione di rii e canali, costantemente monitorati dalla protezione civile e da personale del Comune.

A creare timori è la situazione del mare, che si sta ingrossando: questo potrebbe creare, oltre ad allagamenti nella zona di viale Che Guevera, anche una sorta di “tappo” per i corsi d’acqua.