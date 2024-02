Albenga, Ciangherotti: “Smaltimento acque meteoriche, occorre riprogettare il sistema. Forza Italia pronta ad attivarsi con il governo” 

Albenga. “I cittadini e le aziende agricole albenganesi non possono più aspettare. Il fenomeno dello scorrimento incontrollato delle acque superficiali è diventato un problema urgente per chi vive e fa impresa nelle aree più a rischio durante i fenomeni meteorologici avversi. Forza Italia è pronta ad impegnarsi concretamente per reperire le professionalità necessarie e i fondi per finanziare un progetto strutturato ed esecutivo per la regimazione delle acque in sicurezza”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti a seguito dei danni e dei disagi causati dal maltempo a diverse aziende agricole albenganesi.

Il capogruppo forzista è stato contattato da alcuni imprenditori agricoli attivi sul territorio, in particolare sulla strada vicinale Antognano, in via Del Cristo (questa mattina in parte completamente allagata) e nei pressi del Rio Carenda: “Occorre immediatamente avviare l’elaborazione di mappe relative alla pericolosità da alluvione – spiega Ciangherotti – con l’obiettivo di delimitare le aree geografiche che potrebbero essere interessate da questi fenomeni”.

“Dal punto di vista della messa in sicurezza – ricorda il consigliere albenganese -, i lavori sul Rio Fasceo furono un risultato importante merito dell’amministrazione guidata da Rosy Guarnieri. Un intervento che sono orgoglioso di aver contribuito a realizzare – insieme a Cristina Porro e a Ginetta Perrone – grazie all’assessore regionale Giampedrone”.

Conclude Ciangherotti: “Gli imprenditori albenganesi chiedono a gran voce un piano di regimazione delle acque e per realizzarlo occorre avviare un collegamento diretto con il vice ministro dei lavori pubblici Edoardo Rixi per ottenere i finanziamenti necessari al progetto. Forza Italia è pronta ad impegnarsi in questa direzione, a differenza dell’attuale maggioranza albenganese che in 10 anni di amministrazione non è riuscita a portare a casa alcun risultato, nemmeno quando al governo del Paese c’era il Partito Democratico”.