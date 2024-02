L’Albissole non si ferma, Sarpero: “Dedicata ai tifosi infangati dal comunicato”

“Ho patito il doppio non potendola vedere dal campo, la partita da rigiocare contro l’Old Boys ha dato linfa ai nostri avversari che hanno trovato vigore, ma dobbiamo ancora giocarla!“. Esordisce così mister Carlo Sarpero a margine della vittoria 2 a 0 sul campo dlelo Speranza. I ceramisti hanno segnato un goal per tempo, Diana al 28′ e Gagliardi al 54′. I ceramisti rimangono imbattuti e primi con 8 punti di vantaggio sulla seconda.

L’allenatore si complimenta con la bella prova offerta dalla formazione rossoverde di Davide Girgenti: “Poteva finire 4 a 4 o 3 a 3. Lo Speranza ha giocato molto bene e faccio loro i complimenti. Come gioco sono una delle migliori del girone e ci hanno messo in difficoltà. Non hanno perso tempo né fatto la lotta con l’arbitro. Oggi potevano anche vincere. Una bella partita anche a vedersi”.

All’allenatore non sono andate giù le parole scritte dal direttore di gara di Albissole vs Old Boys Rensen (partita da rigiocare) e riportare nel comunicato del Giudice Sportivo: “La dedica è a Sonia del bar, visto che le è mancata la sorella. Ma anche ai nostri tifosi, infangati da un comunicato infamante. Dedica per la squadra che si è compattata. Questa è la loro vittoria e la vittoria della società che ci ha aiutato a riprenderci dalla batosta del comunicato“.

Speranza: Berruti, Buzali, Orsolini, Titi, Accatino, Sciutto, Frumento, Sabally, Crocetta, Pelagalli, Cham. A disposizione: Gallinari, Bondi, Pescio, Tedesco, Amato, Berruti G, Cortese, Ranne, Samba. Allenatore: Davide Girgenti.

Albissole: Negro, Minuto, Bruzzone, Pasquino, Curci, Gagliardi, Ghigliazza, Diana, Rebagliati, Galiano. A disposizione: Malinverni, Incorvaia, Siri, Iadanza, Scarfi, Piombo Andrea, Piombo Alessio, Damonte, Crovella. Allenatore: Carlo Sarpero.