Incidente sul lavoro ad Alassio, la vittima è il 58enne Luciano Peirano

Alassio. “Sono profondamente addolorato e affranto per la tragedia consumatasi oggi. Sono vicino alla moglie, ai due figli che ho avuto occasione di conoscere, e all’impresa. Era una persona squisita e un gran lavoratore”. Queste le parole con cui il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha voluto commentare la notizia della morte di Luciano Peirano, l’operaio di 58 anni deceduto nella tarda mattinata odierna nei pressi di un cantiere situato in via Adelasia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato in alcuni lavori quando, per cause che saranno accertate dall’autopsia, sarebbe scivolato da una betoniera cadendo e battendo a terra la testa. A nulla, purtroppo, è valso il tempestivo intervento dell’automedica del 118 e della croce rossa di Alassio.

Il luogo dell’incidente, all'interno del cantiere alassino

Il primo cittadino della città del Muretto aveva incontrato Peirano poche ore prima: “Lo avevo visto e gli avevo parlato questa mattina nel consueto sopralluogo sui cantieri del Comune – ricorda Melgrati -. Avevamo anche scherzato sui tempi del lavoro dovuti alla difficoltà della realizzazione del vicolo per la presenza dei numerosi sottoservizi. Caro Luciano, pregherò per te”.

Peirano, originario di Andora, lavorava da 17 anni nella ditta che stava prestando servizio ad Alassio. Enorme il dolore di tutti i colleghi e del titolare dell’impresa, i quali, una volta ricevuta la notizia, sono tornati a casa in lacrime. L’operaio andorese lascia la moglie , due figli e la madre.

Il cantiere alassino è stato posto sotto sequestro, mentre il corpo dell’operaio 58enne sarà trasferito al cimitero di Zinola, per essere sottoposto ad autopsia.