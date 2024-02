Finale, procedono i lavori di adeguamento sismico-strutturale delle scuole Aycardi: il termine entro fine estate

Finale Ligure. Procedono i lavori per l’adeguamento sismico-strutturale delle scuole medie Aycardi di Finale Ligure. L’intervento di circa 1,5 milioni di euro è finanziato in parte da fondi PNRR (per circa 500 mila euro) e per la restante parte da fondi comunali. Avviato ad inizio 2023 prevede ancora qualche mese di lavoro per concludersi entro la fine di questa estate.

Andrea Guzzi, assessore delegato all’edilizia scolastica, dichiara: “Un intervento molto ambizioso che ci ha permesso di continuare il percorso virtuoso degli ultimi anni relativamente ai nostri immobili scolastici (ricordiamo che le scuole di Pia e Calvisio son già state interessate recentemente da cantieri analoghi con adeguamenti sismici-strutturali). Un importante sforzo economico per le casse comunali ma necessario e strategico. Investire sulle strutture scolastiche vuol dire credere nel futuro e nelle nuove generazioni puntando ad una delle cose più preziose: la sicurezza dei nostri ragazzi. In questi mesi alunni , genitori e corpo docenti hanno sopportato le lavorazioni che non potevano di certo essere concentrate in periodi di stop didattico, ma questa commistione terminerà a breve”.

Il cantiere prevede ancora qualche mese di lavorazione: “Con la stagione estiva questo lungo intervento sarà concluso, la parte lasciata come ultima area di intervento sarà quella della palestra lasciata libera in questi mesi affinché potessero continuare le attività sportive. Obiettivo dell’amministrazione avere l’intero plesso ultimato per l’avvio del nuovo anno scolastico, confidando che una scuola più sicura possa essere più apprezzata dal territorio.”