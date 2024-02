Enduro World Cup a Finale Ligure: aperte le iscrizioni per diventare volontario dell’evento

Finale Ligure. “Se sei appassionato di sport e vuoi essere parte di uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della mountain bike, sei nel posto giusto! L’UCI Enduro World Cup arriva a Finale Ligure dal 10 al 12 maggio, e abbiamo bisogno di te come volontario”. L’annuncio arriva dal consorzio Finale Outdoor Region in vista dell’appuntamento mondiale di maggio.

“Finale Ligure è da sempre una destinazione rinomata per gli eventi legati alla mountain bike, e l’UCI Enduro World Cup è uno dei momenti clou dell’anno. Gli eventi sono la principale vetrina promozionale per il territorio, e i volontari giocano un ruolo fondamentale nel renderli possibili. Senza di loro, nessun evento sportivo potrebbe infatti avere luogo”.

“Se anche tu vuoi contribuire al successo di questa destinazione e di un evento che ogni anno attira centinaia di atleti da tutto il mondo e migliaia persone tra addetti ai lavori e spettatori, non perdere questa occasione!”.

“Partecipare ad una gara di Coppa del Mondo di mountain bike è un’esperienza che vale davvero la pena vivere, e facendolo da volontario, avrai l’opportunità di comprendere dall’interno il funzionamento della complessa macchina organizzativa di un grande evento sportivo. Diventando volontario, riceverai dall’organizzazione una welcome bag con t-shirt dell’evento e gadget, il pranzo al sacco per i giorni in cui presterai servizio e un biglietto per accedere alla lotteria di fine evento”.

Per iscriverti e offrire la tua disponibilità, basta compilare il form disponibile a questo link: https://form.jotform.com/240171611937049

“Unisciti a noi e fai parte di un evento indimenticabile!” conclude l’invito lanciato da FOR.

(Per maggiori informazioni: www.finaleoutdoor.com /www.ucimtbworldseries.com)