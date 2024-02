Droga, soldi falsi e gioielli nascosti nel locale: sospesa la licenza al circolo privato di via del Roggetto ad Albenga

Albenga. Continuano i controlli agli esercizi pubblici e commerciali, per prevenire non solo gli illeciti in materia di somministrazione alcolici ma anche per la tutela della sicurezza pubblica.

Proprio in tale ambito si inserisce il provvedimento del Questore di Savona di sospensione dell’attività per 30 giorni ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti del circolo privato di via del Roggetto, ad Albenga.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un controllo realizzato congiuntamente da carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Albenga, nel corso del quale alcuni giorni fa è stato arrestato il titolare per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre sono state riscontrate violazioni sulla gestione dell’attività, in particolare sul mancato controllo all’ingresso degli avventori dell’iscrizione al circolo al quale si poteva accedere liberamente dal piano strada, oltre alla presenza di clienti gravati da precedenti penali.

Prosegue l’impegno delle Forze dell’Ordine che, come in questo caso, “intervengono in stretta sinergia nel comune obiettivo della tutela della sicurezza dei cittadini e di tutti quegli esercenti – la maggior parte – che operano in adesione alle regole del settore”.