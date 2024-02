Da Savona la partenza del Giro d’Italia E-bike e il passaggio dei professionisti, Grenno: “Caos viabilità? Impatto mediatico mai avuto prima”

Savona. Oltre il passaggio della quarta tappa del Giro d’Italia, Savona ospiterà la partenza della tappa del Giro in e-bike e il villaggio. Diverse zone della città saranno interessate da questo evento: piazza Sisto, via Manzoni, il primo tratto di via Verzellino, corso Italia, Via Astengo, piazza del Popolo, il parcheggio del tribunale di Area24 per i mezzi pesanti e gli invitati.

Il 7 maggio, il ciclismo sarà il vero protagonista, nella Città della Torretta: 24 team, ciascuno con 6 corridori, partiranno alla volta di Andora, dove arriveranno un’ora e mezza prima della corsa dei professionisti. Tra di loro ci sarà: Davide Cassani, Giuseppe Bica, Damiano Cunego, Sacha Modolo, Giovanni Visconti, Igor Astarloa e Andrea Tafi.

Soddisfazione del delegato ligure di Rcs, Enzo Grenno: “Non è una gara, ma una sorta di vetrina per le aziende produttici di biclette elettriche o a pedalata assistita. E’ un modo per aggreggare amatori ed ex ciclisti. Quest’anno è il sesto anno: siamo passati da 9 partecipanti a quasi 150 nel 2024”. All’arrivo ci saranno due villaggi con configurazioni simili: uno per il giro professionisti nella zona intorno alla chiesa e un altro del giro E dal porto.

Diversi i chilometri percorsi nella città di Savona: il Giro professionisti arriverà a Savona scendendo dal Colle di Cadibona, prosegue in via Crispi, via Torino, via Verdi in contromano, piazza Brennero, via San Lorenzo, via Cavour, piazza Saffi, via Brignoni, piazza Marconi e via Dei vegerio, l’ultimo pezzo di via Paolo Boselli, piazza Mameli, via Paleocapa fino alla Torretta, corso Mazzini e corso Vittorio Veneto poi continua sull’Aurelia fino ad Andora.

Per il Giro E, invece, è stato pensato un percorso parzialmente diverso con doppio passaggio da Savona: corso Italia, Torretta, corso Mazzini, corso Vittorio Veneto, via Nizza, all’altezza dei vigili del fuoco gira verso corso Svizzera, fino alla rotonda di ingresso in autostrada, poi via Bonini, salita della Madonna del Monte fino a Cadibona, discesa verso Savona e da qui si prosegue sullo stesso giro dei professionisti (l’unica differenza è il passaggio dalla Torretta che viene evitato girando da via Paleocapa all’altezza di corso Italia, piazza Pertini, corso Mazzini e corso Vittorio Veneto).

Grenno ricorda: “Nessuno avrebbe pensato di prendere in considerazione la salita della Madonna del Monte, ma anni fa era stata oggetto di una cronoscalata, ai tempi di Nanni De Marco e oggi la riproponiamo con la particolarità del passaggio davanti al Santuario degli Sportivi”.

Una vetrina notevole per il territorio di Savona e provincia. Saranno infatti 35 (su 69) i Comuni interessati dall’evento: “Il Giro transita in posti che nessuno avrebbe mai immagianto manco potesse passare una gara amatoriale, come Bormida, Plodio, Mallare e Altare – evidenzia Grenno -. 57 km di costa saranno in diretta televisiva. A Savona potrebbe creare difficoltà a livello di traffico ma avrà un notevole impatto mediatico. Grazie all’intervento della Provincia, strade che oggi presentano delle voragini verranno sistemate per il passaggio dei ciclisti“.