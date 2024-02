Cade da un’impalcatura mentre sistema un ledwall per il Festival di Sanremo: ferito operaio

Agg. Ore 16:30. Rispetto all’incidente accaduto questa mattina davanti al Palafiori, Casa Sanremo comunica che “l’operaio che stava lavorando alla messa in sicurezza di un ledwall a causa dell’allerta meteo prevista per oggi, è caduto da circa 3 metri di altezza e che al momento dell’accaduto indossava tutti i DPI previsti a norma di legge“.

“Il 118 è stato allertato dai carabinieri presenti sul posto, ed è stato trasportato a Pietra Ligure in quanto Centro di riferimento per la ASL di competenza come da prassi”.

Per fortuna, è stata ridimensionata anche l’entità delle ferite riportare dal lavoratore: “Giacomo Balestra, medico responsabile sicurezza sanitaria esterna all’Ariston, dopo aver contattato il pronto soccorso di Pietra Ligure, riferisce che le condizioni del traumatizzato sono stabili e che al momento dell’accaduto presentava un ematoma della parte superiore del braccio senza sospette fratture e un lieve trauma facciale, come testimoniato dagli astanti”.

Sanremo. Un operaio stava lavorando alla sistemazione di un ledwall per il Festival di Sanremo, quando qualcosa è andato storto.

È caduto da un’altezza di circa 5 metri, riportando un trauma facciale e un trauma ad un arto superiore. L’incidente è avvenuto nella mattinata odierna in corso Giuseppe Garibaldi, davanti al Palafiori, a Sanremo.

Immediato è scattato l’allarme. Sul posto, come riferito di Riviera24, è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Volontari Soccorso Sanremo. Presente anche la polizia locale, ora impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il ferito è stato poi trasportato alla piazzola di Capo Verde, caricato in elicottero e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.