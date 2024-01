Pontinvrea. Intervento dei vigili del fuoco, questa sera intorno alle 19.40, a Pontinvrea per un incendio di abitazione. Ad andare a fuoco il tetto di uno stabile in via Vernetta.

Sul posto i pompieri di Savona con una autobotte e i colleghi di Cairo Montenotte.

E’ stato richiesto anche l’intervento di una ambulanza della Croce Bianca di Giusvalla.

Aggiornamenti in corso