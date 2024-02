Pontinvrea 2024, Camiciottoli pronto a correre per il quarto mandato: “Terminare i progetti in corso e nuovi obiettivi per migliorare il paese”

Pontinvrea. Matteo Camiciottoli, sindaco uscente di Pontinvrea, annuncia la propria candidatura per il quarto mandato.

L’abolizione, da parte del Governo, del limite del numero dei mandati per i sindaci dei Comuni più piccoli ha reso possibile per Camiciottoli la ricandidatura.

“Visti i tanti problemi affrontati in questi anni di lavoro e visti i progetti di messa in sicurezza ad oggi in corso per le migliorie del paese dopo il dramma dell’alluvione, ritengo importante che la gestione di Pontinvrea resti nelle mani di un’amministrazione competente ed esperta”.

La sua finalità principale sarà “poter portare a termine le attività in corso e raggiungere ancora tanti nuovi obiettivi volti a migliorare il paese, come già avvenuto negli ultimi 15 anni con progetti che hanno cambiato radicalmente il volto di Pontinvrea”.