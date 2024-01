Oggetti sferici in volo senza propulsione: avvistamento di oggetti volanti non identificati a Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. Oggetto volante non identificato avvistato nei cieli di Borghetto Santo Spirito. Lo rende noto l’associazione Aria, fondata dall’ufologo attivista Angelo Maggioni.

“Tra il 28 e il 30 dicembre, la cittadina di Borghetto Santo Spirito è stata teatro di avvistamenti di oggetti volanti non identificati (UFO) – spiegano da Aria – Una residente locale ha catturato video e fotografie di diversi oggetti sferici di media grandezza, luminosi tra il roseo e il bianco vivo, senza evidenze di propulsione convenzionale e privi di suoni o rumori particolari. La testimone si è rivolta ad Aria, composta da ex membri delle forze dell’ordine, dell’aeronautica militare, ingegneri aerospaziali e fototecnici”.

L’associazione ha esaminato gli oggetti avvistati: “Tutti risultano essere di forma sferica e nessuno mostra tracce di propulsione convenzionale. L’avvistamento è avvenuto tra le 19 e le 22 di fine dicembre e gli oggetti, successivamente, si sono diretti in direzione Savona/Genova. L’associazione ha condotto un’indagine preliminare e non ha trovato riscontri sulla presenza di aerei convenzionali o droni nella zona degli eventi, che si è verificata sul monte Piccaro (Madonnina della Guardia)”.

Secondo Angelo Maggioni, esperto ufologo, gli avvistamenti “sono stati selezionati manualmente in base a criteri come affidabilità delle testimonianze, dimensione angolare dell’oggetto maggiore di 0,15 gradi, illuminazione sufficiente e dettagliate informazioni. Le caratteristiche di volo di questi oggetti, simili a fenomeni famosi come l’incontro con la Nimitz nel 2004, sono straordinarie. Maggioni afferma che alcuni UAP (fenomeni aerei non identificati) registrati da aerei militari, commerciali e civili mostrano caratteristiche di volo ‘impossibili’. Accelerazioni stimate vanno da 75G a oltre 5000G senza disturbi atmosferici, boom sonici o eccessivo surriscaldamento”.

Gli oggetti ripresi a Borghetto hanno dimostrato “manovre improvvise e cambi di direzione istantanei, apparentemente al di là delle capacità dei velivoli convenzionali. Secondo l’associazione, tali comportamenti sono consistenti con le esigenze di viaggi interstellari, suggerendo una tecnologia avanzata oltre ogni comprensione umana”.

Aria rivolge un appello “a chiunque possieda materiale utile per approfondire gli avvistamenti a Borghetto. Sono invitati a contattare l’associazione e fornire foto o video che possano contribuire alla soluzione di questo enigma”.