Garlenda, successo per la presentazione di “Habemus Papam?” di Massimo Viglione

Garlenda. Successo di pubblico a Garlenda nei “Giovedì d’Autore” per la presentazione in anteprima nazionale del libro “Habemus Papam?” di Massimo Viglione sulla crisi della Chiesa. Hanno partecipato all’incontro con l’autore Antonio Bianco (direttore di Triarii TV), lo scrittore Roberto Pecchioli e il vice sindaco di Garlenda Alessandro Navone per i saluti istituzionali.

“Vari studiosi hanno ipotizzato l’invalidità della elezione di Francesco o la sua caduta in eresia conclamata e pervicace. Ma il cuore del dibattito odierno rimane la discussa e confusionaria rinuncia di Benedetto XVI, con il contorno dei tanti suoi ambigui comportamenti tenuti a seguito della Declaratio dell’11 febbraio 2013. Al punto che, fin da subito, vi fu chi denunciò l’invalidità della rinuncia stessa e, di conseguenza, dell’elezione del suo successore” commenta Fabrizio Marabello, ideatore e organizzatore dell’evento.

“L’autore – spiega Marabello – ci ha fornito la ricostruzione del dibattito fra ecclesiastici, teologi, canonisti, esperti e studiosi che si sono espressi in materia, ricomponendo il mosaico come nessuno ha mai fatto finora, condizione indispensabile per la comprensione piena della questione stessa. Come necessario aiuto e precondizione, il professor Viglione ha anzitutto posto attenzione al dibattito teologico e storico plurisecolare sulla questione del papa eretico, per poi trattare anche alcune problematiche a latere di fondamentale attualità. Infine, l’Autore ha espresso il suo giudizio sull’intera questione fornendo un aiuto concreto alla comprensione della unica vera Magna Quæstio: l’azione della Rivoluzione nella Chiesa”.

Prossimo appuntamento con i “Giovedì d’Autore” al Golf Club di Garlenda l’8 febbraio alle ore 17:30 con la presentazione della trilogia “Bugie Coloniali. La storia coloniale italiana tra omissioni, negazioni e mistificazioni” (Eclettica Edizioni), opera realizzata dello scrittore e reporter torinese Alberto Alpozzi. Dialogherà con l’autore lo storico Gustavo Mola di Nomaglio. Le atmosfere musicali saranno interpretate dalla pianista Elena Tirrito del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.