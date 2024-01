Disponibile il calendario per la raccolta dei rifiuti ingombranti nel territorio della Città di Quiliano

Quiliano. Sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Città di Quiliano (www.comune.quiliano.sv.it), nella sezione “raccolta differenziata”, i calendari della raccolta ingombranti valevoli per l’anno 2024. Il servizio verrà svolto nelle località Quiliano, Cadibona, Roviasca e Montagna ed è riservato alle sole utenze domestiche di Quiliano. In occasione delle giornate della raccolta è necessario presentarsi con un documento di identità da esibire al personale della società SAT, all’atto del conferimento. Le date saranno le seguenti:

A Quiliano, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, in Piazza Costituzione, parcheggio antistante il palazzetto dello sport: mercoledì 7 febbraio 2024, mercoledì 6 marzo 2024, mercoledì 3 aprile 2024, mercoledì 8 maggio 2024, mercoledì 5 giugno 2024, mercoledì 3 luglio 2024, mercoledì 7 agosto 2024, mercoledì 4 settembre 2024, mercoledì 2 ottobre 2024, mercoledì 6 novembre 2024, mercoledì 4 dicembre 2024;

A Cadibona, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 in Piazza Pollero: sabato 9 marzo 2024, sabato 8 giugno 2024, sabato 14 dicembre 2024. dalle ore 8.00 alle ore 12.00 in località Torre: sabato 14 settembre 2024.

A Montagna e Roviasca, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dal bivio Montagna/Roviasca, sabato 13 aprile 2024, sabato 12 ottobre 2024. Per chi non disponesse di un mezzo occorrente a trasportare gli ingombranti sono previsti i punti di raccolta in piazza Veirasca (Montagna) e in via Cavassuti dopo l’incrocio con via Mele (Roviasca) con ritiro dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Per quanto riguarda, invece, il ritiro della dotazione di sacchetti, è prevista l’effettuazione tutti i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.45 presso il Palazzo Comunale (Località Massapé n. 21). Possono accedere al ritiro dei suddetti sacchetti gli intestatari TARI (tassa rifiuti), muniti di apposito documento di identità. In caso di ritiro per conto terzi, occorre presentarsi con il proprio documento di identità, nonché con la delega firmata e la copia del documento di identità dell’intestatario.

È possibile richiedere eventuali ulteriori informazioni di dettaglio prendendo contatti con l’ufficio Ambiente al numero 019/2000533, oppure inviando un’email all’indirizzo ufficio.ambiente@comune.quiliano.sv.it.