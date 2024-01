Cpr, Albenga Insieme: “Il sindaco confeziona non notizie nella speranza di attaccare il governo”

Albenga. “Pur di distrarre l’opinione pubblica dai problemi concreti che riguardano la vita dei cittadini, nei giorni scorsi il sindaco di Albenga si è inventato una non notizia con riferimento all’ipotetico centro per i rimpatri sul nostro territorio. Nessuna novità, nessun CPR in arrivo. Dove vuole arrivare Riccardo Tomatis, tuttavia, è chiaro. Il suo obiettivo è quello di riportare l’attenzione su questo argomento con l’esclusivo e disperato intento di cercare pretesti per criticare il governo e accontentare il PD che gli regge la poltrona”. Lo dichiara il gruppo Albenga Insieme commentando la nota stampa dell’amministrazione albenganese sull’ipotesi di un centro di permanenza per i rimpatri sul territorio ingauno.

Spiegano dal gruppo: “La nota stampa rilasciata nei giorni scorsi dal sindaco di Albenga è un insignificante copia e incolla di dichiarazioni già rilasciate. Un imbarazzante esercizio di comunicazione volto ad allontanare l’attenzione dell’opinione pubblica da questioni attuali e concrete. Ci domandiamo con quale coraggio si possa inviare un testo di quel tipo agli organi di stampa”.

“Se il sindaco desidera proprio raccontare qualcosa su questo argomento – sottolinea dal gruppo ingauno -, potrebbe chiedere al suo ufficio stampa di ripercorre le tappe della disastrosa gestione dei migranti, dalla situazione dell’ex Anfi al recente intervento del vescovo. Se oggi i profughi sono stati trasferiti in una struttura più adeguata, il merito è solo della Diocesi ingauna, anche perché questa amministrazione ha dimostrato di non essere in grado di gestire la situazione sin dall’inizio”.

Concludono da Albenga Insieme: “Piuttosto che concentrarsi sul CPR, su cui, al momento, non c’era alcuna reale necessità di pronunciarsi, se non per scopi elettorali, la maggioranza farebbe bene a mantenere alta l’attenzione sulle questioni concrete. Dalla precaria condizione delle strade al deterioramento e all’insicurezza segnalati quotidianamente dagli abitanti di Albenga senza ottenere risposte da parte del sindaco e degli assessori competenti”.