Valbormida. Via alla prima edizione dell’Academy del Gruppo Pirotto, il cui obiettivo è coinvolgere e collaborare con le scuole, in particolare gli istituti tecnici, del territorio insegnando agli studenti la lavorazione del legno.

Il progetto è partito con l’istituto Patetta di Cairo Montenotte: dopo alcune lezioni in azienda, in una vera e propria “scuola del legno”, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino un cantiere e scoprire tutti i passaggi della costruzione di un edificio in legno, in questo caso un complesso alberghiero che il Gruppo Pirotto sta realizzando nell’abitato di Courmayeur.

Ai piedi del Monte Bianco, si sono recati gli studenti degli indirizzi Costruzioni Ambiente Territorio e Sistemi Informativi Aziendali del Patetta che hanno visitato il cantiere, dove è in corso la realizzazione di un fabbricato ecosostenibile a basso consumo energetico e con struttura in legno lamellare.