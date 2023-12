Tragedia a Savona, donna trovata morta in piazza del Popolo

Savona. Tragedia questa mattina, 23 dicembre, pochi minuti dopo le 7, in centro a Savona.

Una donna, classe 1959, residente proprio a Savona, è stata trovata morta in piazza del Popolo. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’accaduto.

Sul posto sono giunte un’ambulanza della croce oro mare di Savona, l’automedica del 118 e la polizia di Stato.

Militi e personale medico, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, in attesa di capire le cause.