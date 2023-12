Quiliano, riaggiornate le regole di accesso e partecipazione ai servizi scolastici erogati dal Comune

Quiliano. Scuola, tutela del territorio e difesa delle politiche sociali rispetto alla nuova legge di bilancio 2024: sono questi i temi principali della seduta di martedì 29 novembre che ha visto coinvolto il consiglio comunale di Quiliano, esprimendosi con voto unanime sulle pratiche sottoposte all’esame e votazione. Le prime due pratiche significative riguardavano la revisione di due regolamenti collegati ai servizi scolastici, rispettivamente per l’asilo nido e la refezione scolastica.

“Per quanto riguarda l’accesso agli asili nido – dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Nadia Ottonello – abbiamo introdotto alcuni correttivi sulle regole di accesso alla graduatoria. In particolare dovrà essere indicata espressamente, in sede di compilazione della domanda di iscrizione, la quantità di ore di lavoro svolte anche in modalità smart working, oltre alle sedi e alla frequenza del lavoro fuori sede. È stata indicata la precisazione dell’Isee che rimane valido per tutto l’anno, a prescindere dal cambio della situazione economica. Abbiamo inoltre introdotto norme di dettaglio per la prenotazione dei pasti.”

Il regolamento sulla refezione scolastica è stato invece riveduto per riaggiornare la suddetta disciplina alle previsioni da applicarsi nei casi delle allerte meteo, nonché per meglio specificare le modalità di disdetta del pasto. “Attraverso la revisione di questo regolamento” dichiara il sindaco Nicola Isetta, “si permette all’ufficio comunale di proseguire nell’organizzazione del servizio di mensa scolastica seguendo i principi di equità, efficacia, sicurezza ed economicità, e rendendo esplicite ai cittadini regole chiare di funzionamento del servizio, e nel contempo garantendo una flessibilità governata in casi motivati e perseguendo la migliore corresponsabilità e soddisfazione delle famiglie.”

È stato inoltre approvato il nuovo regolamento per la costituzione e il funzionamento della commissione mensa per il servizio di ristorazione scolastica. “Con questo documento importante – spiega il sindaco Isetta – abbiamo seguito ed attuato gli indirizzi delle linee guida nazionali per la ristorazione scolastica, tracciati dal ministero della salute. La disciplina relativa alla commissione mensa permetterà di garantire una maggiore responsabilizzazione dei suoi componenti, ai fini della promozione di sane scelte alimentari tra tutti i genitori degli alunni che frequentano le scuole primarie della Città di Quiliano. Attraverso il supporto della commissione mensa, l’ufficio comunale potrà garantire una migliore organizzazione di un importante strumento di partecipazione e collaborazione al buon andamento del servizio di ristorazione scolastica.”

Di seguito il consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento 2023 della perimetrazione e gli elenchi delle aree percorse dal fuoco. “Si tratta di un adempimento obbligatorio secondo la legge 353/2000 – precisa a tal fine l’assessore all’urbanistica Cinzia Pennestri – in quanto ogni anno tutti i Comuni devono riaggiornare gli elenchi e le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco. A tal fine è stato precisato che, alla data del 14 novembre 2023, non è pervenuta alcuna segnalazione, da parte dei Carabinieri Forestali della Liguria, che abbiano determinato un incremento delle aree interessate dal fuoco da sottoporre a vincolo ex lege.”