I concerti, lo shopping, il raduno di 500 e lo spettacolo di falconeria: a Loano continuano i “Christmas Moments”

Loano. Continuano gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Venerdì 15 dicembre alle 18 in piazza Italia esibizione del “Cerchio aereo” con l’Asd Etnica Danza Movimento e Armonia. Sabato 16 dicembre la città si animerà delle tante iniziative di “Aspettando il Natale”, giornata di eventi promossa dal Centro Culturale Polivalente e Fipe/Confcommercio nell’ambito del calendario di eventi di “Loano Christmas”. Dalle 10 in centro merende e shopping. Dalle 16 musica itinerante con i Tribal Delight e animazione con gli allievi della scuola di danza Studium Dance & Movement; durante il pomeriggio, sempre a partire dalle 16, tre concerti: in piazza Rocca con “U Gunbu de Loa-Verzi”, in via Ghilini con The Soul of Gospel e in via Stella con Viola.

Sabato 16 dicembre alle 16.30 presso il mercatino di Natale prenderà il via la promozione del “Fugassa Tour – A caccia di focaccia” organizzato dall’associazione “Due Zaini e un Camallo”. Si tratta del “primo trekking al mondo all’insegna del fatness” ed è che un vero e proprio tour delle panetterie della città che unisce il trekking urbano alla gastronomia. Un’esperienza sportivo-turistico-gastronomica che consente di scoprire e conoscere tutte le varianti locali della ricetta originaria della focaccia ligure: da quella classica a quella rotonda, da quella al formaggio a quella farcita, da quella croccante a quella secca, fino ad arrivare a quella ai cereali a quella gluten-free. Insomma, quasi venti diverse varianti. Dalle quali resta esclusa la famigerata “pizza bianca”…

Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 12 in piazza Italia c’è “Presepando in Fiat 500”, raduno di Cinquini con presepi, mentre dalle 11 alle 17 nel ridotto del Giardino del Principe si terrà uno spettacolo di falconeria.

Fulcro degli eventi natalizi di Loano sarà, come sempre, il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente. Illuminate da magiche decorazioni, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16.30). Sabato 16 dicembre alle 17 c’è lo spettacolo “Incanto di luci”; domenica 17 dicembre spettacolo di magia itinerante “Bimbi in magia” con Mago Alex; domenica 24 dicembre concerto di Natale con The Soul of Gospel; giovedì 28 dicembre nuovo appuntamento con “Bimbi in magia” e Mago Alex; sabato 30 dicembre dalle 17 concerto de “U Gumbu de Loa-Verzi”; domenica 31 dicembre animazione per grandi e piccini; giovedì 4 gennaio 2024 torna “Bimbi in magia”. Il mercatino sarà aperto sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023; da sabato 23 a domenica 7 gennaio (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19).

Fino al 7 gennaio 2024 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all’albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l’emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alla mezzanotte. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.