Giovane si butta giù dal ponte, soccorsi mobilitati a Carcare

Carcare. Gesto estremo questa sera a Carcare, dove una giovane si è gettata giù dal Ponte Vecchio, in pieno centro città, facendo un volo di circa tre metri.

Ad assistere alla scena, intorno alle 21.30, un passante che stava rientrando a casa dopo la passeggiata serale con il cane. “Ho sentito piangere e ho alzato gli occhi – ha raccontato a IVG – A quel punto ho visto la ragazza scavalcare e buttarsi giù”.

L’uomo ha subito allertato i soccorsi, sul posto sono giunti i militi della Croce Bianca di Carcare, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno raccogliendo tutte le testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto.

All’arrivo dei soccorsi la ragazza era cosciente ed è stata spinalizzata, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Fortunatamente, infatti, pare essere atterrata sul fango che ha attutito la caduta. In via preventiva e data la dinamica, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per tutti gli accertamenti.