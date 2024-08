Carcare si è vestita a festa: stands gastronomici, musica e mercati per l’Antica Fiera del Bestiame

Carcare. Tutto pronto a Carcare, dove le vie del centro si sono animate di simpatici spaventapasseri realizzati dai commercianti, per l’Antica Fiera del bestiame. Dopo il tradizionale falò di San Giovanni, acceso ieri sera come consuetudine, da stasera fino a domenica buona cucina, musica, intrattenimento e bancarelle per la rassegna dedicata alla zootecnia del territorio valbormidese.

Domani, sabato 31 agosto, il lungo Bormida diventerà l’area espositiva del bestiame, dove bovini, ovini, caprini ed equini saranno in mostra. Non mancheranno il mercato dei produttori agricoli e dell’artigianato, degli hobbisti e soprattutto gli stand gastronomici.

Nel dettaglio, questa sera 30 agosto, dalle ore 20, si terrà la prima edizione di Man VS Food, una competizione di resistenza alimentare a cui si sono già iscritti una decina di “golosi”. Sabato 31 agosto, alle ore 19:30, sarà la volta del Primo Palio delle Rotoballe di Fieno, una gara che vedrà i sei rioni di Carcare sfidarsi nella spinta di rotoballe del peso di circa 4 quintali lungo le vie del paese.

il Comune di Carcare ha recentemente aderito all’associazione “Città della Carne”, insieme ai Comuni di Carrù, Moncalvo, Montechiaro d’Acqui, Nizza Monferrato e Rovato, e domani mattina, dopo il taglio del nastro della fiera, che avverrà alle ore 9 alla presenza di amministratori valbormidesi e politici liguri, si terrà un convegno a tema proprio per valorizzare la filiera agricola dell’allevamento.