Carcare, passerella politica all’Antica Fiera del bestiame: presenti Orlando e Arboscello per il Pd, Vaccarezza e Francesca Testa per FI

Carcare. L’inaugurazione dell’Antica fiera del bestiame di Carcare diventa anche una passerella politica in vista delle prossime elezioni regionali.

Questa mattina, oltre a tutti i sindaci e amministratori della Val Bormida, invitati dal primo cittadino carcarese, Rodolfo Mirri, per l’apertura della rassegna, presenti anche i consiglieri regionali Roberto Arboscello (Pd) e Angelo Vaccarezza (Forza Italia), entrambi, seppur di schieramenti diversi, nell’entroterra per fidelizzare gran parte dei loro elettori, e Andrea Orlando, il parlamentare ligure che dovrebbe (ma ad ora manca l’ufficialità) essere il candidato presidente del centro sinistra.

Che il sindaco Mirri stia già da tempo “lavorando” per Arboscello e lo stesso Orlando non è un mistero. Non è la prima volta, nel giro di poche settimane, che la coppia politica del Pd si vede a Carcare per partecipare a qualche iniziativa messa in campo dal primo cittadino.

Sul versante del centrodestra l’inossidabile Vaccarezza, che proprio oggi ha presentato la rappresentante del territorio di Forza Italia, in lizza alle regionali.

Si tratta di Francesca Testa, 50 anni, albissolese ma originaria di Carcare (detta infatti “Botta” perché associata al nome della storica cartoleria della madre), ingegnere meccanico e moglie dell’avvocato Dino Vercelli, già presidente della Carcarese calcio.

Per ora nessuna novità, invece, da parte degli altri partiti della coalizione come la Lega e Fratelli d’Italia, che devono ancora decidere se esprimere un candidato valbormidese o si affideranno a quelli della Riviera.