Eccellenza, Pietra Ligure: la squadra fa quadrato e la società ribadisce fiducia in mister Cocco

Sono state ore di calma apparente in casa Pietra Ligure. Nonostante la squadra stia viaggiando a un ritmo super per essere una matricola, con risultati e prestazioni in crescendo come ha testimoniato la vittoria 3 a 2 contro il Rivasamba

Ieri molti beninformati sulle vicende pietresi davano vicinissima la separazione tra il club biancoceleste e mister Matteo Cocco. Alla base della giornata di passione, qualche frizione tra tecnico e dirigenza. Sempre stando alle voci che sono circolate, sarebbe stata decisiva la volontà della squadra nel tenere l’allenatore.

La società ha deciso di gettare acqua sul fuoco tramite un comunicato stampa diffuso pochi minuti fa: “In merito a quanto riportato stamane da alcuni organi di informazione, l’A.S.D. Pietra Ligure 1956 precisa che, nel consueto quadro gestionale della società, sono stati effettuati confronti interni tipici del naturale sviluppo di una realtà sportiva. Con fiducia nel percorso intrapreso, confermiamo che mister Matteo Cocco proseguirà il suo impegno alla guida della nostra Prima Squadra. Contiamo sulla sua competenza per raggiungere gli obiettivi prefissati”.