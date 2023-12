Biker tedeschi cadono nell’entroterra savonese, doppio intervento di soccorso a Magliolo e Calice

Calice/Magliolo. Doppio intervento per due biker tedeschi sui sentieri del Finalese molto popolati di appassionati in questi giorni.

In mattinata Soccorso alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti sul sentiero Roller Coaster, nel Comune di Magliolo per una ragazza di 33 anni. La donna ha riportato un trauma alla spalla sinistra: recuperata dall’elisoccorso Grifo, è stata portata al Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel pomeriggio, invece, altro intervento per un ragazzino di 16 anni lungo il sentiero Madre Natura, zona Base Nato, a Calice Ligure. Anche per lui un trauma alla spalla sinistra e il trasporto all’ospedale pietrese, nel suo caso in ambulanza.