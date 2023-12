Atletica Arcobaleno: Benaddi, Lanfranconi e Reghin campioni regionale nella staffetta

Savona. Domenica dedicata al Campionato Regionale a Staffette di Cross, in quel di San Colombano Cortenoli in Val Fontanabuona. In gara due formazioni dell’Atletica Arcobaleno Savona, con ottimi riscontri all’arrivo.

Vittoria e titolo regionale in campo maschile per il trio composto da Samir Benaddi, Enrico Lanfranconi e Nicolò Reghin, che si sono imposti con discreto margine nella staffetta 3×1500.

La formazione femminile, sempre impegnata nella 3×1500, si è classificata in 2° posizione schierando Arianna Tagliafico, Laura Alessia e Asia Zucchino.

In campo giovanile buone prove delle squadre esordienti delle società collegate all’Arcobaleno, che gareggiavano sulla 3×1000. Esordienti maschi: vittoria per il trio dell’Atletica Varazze composto da Luis Donati Rivas Mero – Nicolò Robello e Samuele Codino.

Tra le esordienti femmine il team del Centro Atletica Celle Ligure, che ha schierato Giulia Casarino-Giorgia Zunino e Greta Corso ha sfiorato il successo classificandosi in 2° posizione.