A Cosseria linea telefonica e internet fuori uso da una settimana. Molinaro: “Esasperati, vogliamo risposte concrete”

Cosseria. “Se entro 24 non avrò un riscontro con risposte concrete ed una soluzione immediata, presenterò un esposto per interruzione di pubblico servizio”. È pronto ad un’azione forte il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro dopo i continui disservizi alla rete telefonica e internet.

Da una settimana, infatti, gli utenti di Vodafone e Poste Mobili non hanno più accesso alla connessione. “Vodafone – spiega il primo cittadino – funziona a singhiozzo da anni e negli ultimi mesi sempre peggio. I disagi si avvertono in tutto il comune, da lunedì scorso alcuni utenti non hanno più avuto l’accesso ad internet, in altri (municipio compreso) va e viene molto raramente”.

“Gli utenti sono esasperati – sottolinea poi Molinaro – ad una settimana da Natale non poter comunicare per telefono e sul web è frustrante, inoltre chi ne fa uso per esercitare la propria professione subisce un danno economico e di immagine. La situazione va risolta al più presto”.