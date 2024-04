Cosseria 2024, Roberto Molinaro pronto a correre per il terzo mandato: ecco la sua squadra

Cosseria. Roberto Molinaro, attuale sindaco di Cosseria, correrà per il terzo mandato. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino dopo aver “sondato le opinioni fra i cittadini e riscontrando un generale apprezzamento”.

“L’esperienza maturata durante i 10 anni che stanno per concludersi è stata straordinaria – aggiunge – Permette di misurarti con le tue capacità e con la tua resistenza e resilienza nell’affrontare le varie dinamiche che quotidianamente si presentano durante l’amministrazione di un Comune”.

Oltre a Molinaro, sindaco a tempo pieno e consigliere provinciale di Savona nato il 22 maggio 1966, fanno parte della sua lista “Cambiare Cosseria”: Fulvia Tasca, casalinga, nata il 20 aprile 1977; Monica Ferrando imprenditrice nata il 16 febbraio 1969; Fabrizio Bogliolo, dipendente pubblico in qualità di infermiere che in passato ha fatto parte dell’Associazione Guido Rossi, nato il 29 maggio 1973; Maurizio Merlano, già consigliere comunale durante il primo mandato 2014-2019, impiegato, nato il 7 novembre 1967. S ripresentano Tamara Urru, vice sindaco, imprenditrice, nata il 31 dicembre 1973; Roberto Oddera, assessore ai lavori pubblici, direttore di stabilimento, nato il 25 giugno 1971; Diego Besio, pensionato, nato il 23 novembre 1962; Primo Mariotti, pensionato nato il 18 maggio 1960; Rocco Narduolo, pensionato, nato il 1 marzo 1945; Stefano Varalda, consigliere ed ex assessore ai lavori pubblici nel primo mandato elettorale impiegato nato il 15 novembre 1972.

“Con l’apporto di nuove risorse e di nuove idee contiamo di poter affrontare le nuove sfide che ci attendono, con l’obiettivo principale che è quello di porsi il più possibile al servizio dei cittadini e dell’ambiente. Non è un periodo molto roseo, se si allarga il panorama sulla situazione mondiale sia per il pericolo incombente di estendersi delle guerre regionali, sia tutti i rincari dei costi delle materie prime e di quelli legati all’energia, dei problemi annosi legati alla Sanità e alle infrastrutture e ai gravi problemi sociali che ne scaturiscono di conseguenza. Nel nostro territorio piccolo per dimensioni e abitanti ma non meno importante cercheremo di proseguire al meglio il mandato amministrativo che ci accingiamo a chiedere agli elettori”.