Ipotesi Cpr ad Albenga, il Partito Democratico ingauno: “FdI raccoglie firme contro sé stesso e senza nessuna vergogna”

Albenga. “Questa settimana il centro-destra ha regalato altri sprazzi di tutto il suo ‘repertorio’: divisioni interne, imbarazzanti teatrini, assenze nei luoghi istituzionali sostituite da comparsate sui giornali, decisioni calate dall’alto. Tutto questo per nascondere la propria incapacità gestionale e amministrativa”. Lo fa sapere, in una nota, il Partito Democratico di Albenga.

“A partire dal gazebo domenicale di Fdi in piazza (radunata a raccogliere firme contro sé stessa senza provare la minima vergogna) – spiegano – in barba all’assemblea organizzata a favore della città intera e contraria all’installazione di un CPR nella caserma Piave, è stata tutta un’escalation di mala-politica dove l’impressione è che nessuno volesse sentirsi escluso. Ecco allora salire in cattedra Stefano Mai, il quale già nei panni di candidato sindaco di Albenga annuncia (sui giornali) l’approvazione della deroga a favore del PPI aperto 24 ore per essere smentito dall’assessore Gratarola a strettissimo giro: una vera presa in giro per i cittadini ingauni”.

“Per non essere secondo al rivale ecco che l’altro candidato sindaco – aggiungono i Dem -, il forzista Ciangherotti, unitamente alla consigliera leghista Porro (entrambi assenti all’assemblea pubblica dinnanzi alla caserma Piave) si dà alle piattaforme on-line per una personale raccolta firme sempre contro il governo, quello nel quale Lega e forza Italia vantano addirittura due vice-premier. In questo marasma l’attacco presidente del circolo ingauno di Fdi Crosetto a Distilo (candidato alle regionali proprio in quota del partito di Giorgia Meloni) sembra quasi una cosa normale”.

Concludono i democratici albenganesi: “Noi, come Partito Democratico, abbiamo un’idea diversa del confronto e della politica a favore dei cittadini: il nostro sindaco Tomatis è stato il primo a mettere la faccia contro il CPR nella nostra terra, giovedì 9 nel nostro circolo abbiamo raccolto (con i consiglieri regionali Arboscello e Natale, che ringraziamo) istanze per provare almeno ad emendare un folle Piano Socio Sanitario elaborato dalla giunta Toti. Ricordiamo inoltre che ogni sabato pomeriggio la nostra sede di Via Roma è aperta dalle 15 alle 18”.