Un savonese alla guida dei porti liguri: Paolo Piacenza nominato nuovo commissario

Savona. Indiscrezioni rispettate: è un savonese (per l’esattezza un carcarese) il nuovo commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il decreto di nomina è stato firmato dal ministro Salvini, dopo l’iter intrapreso per il passaggio dell’ormai ex presidente dell’Authority ligure nel ruolo di amministratore delegato di Iren.

Paolo Piacenza, di Carcare, attuale segretario generale dell’ente, è stato scelto per la carica di commissario, alla luce del suo curriculum e dell’incarico già operativo nell’ente portuale. E’, inoltre, già direttore della Governance Demaniale, Piani d’Impresa e Società Partecipate e assicura la continuità dell’azione amministrativa e l’attuazione nei porti di giurisdizione dell’Ente degli investimenti infrastrutturali strategici per il Paese.

Al commissario straordinario sono state altresì assegnate le funzioni commissariali relative alla gestione Funivie Savona – San Giuseppe di Cairo.

“Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per la fiducia accordatami. I porti di Genova e Savona-Vado sono al centro di una trasformazione che assegna alle infrastrutture e alla pianificazione un ruolo strategico per lo sviluppo socio-economico della Regione Liguria e del sistema Italia. È quindi con senso di responsabilità che mi accingo ad esercitare l’incarico assegnatomi portando avanti le attività dell’ente consapevole delle sfide che attendono l’intero sistema portuale” ha dichiarato il neo commissario.

Paolo Piacenza, dopo gli studi superiori in Valbormida ha fatto una brillante carriera. Laureato in giurisprudenza, è dottore di ricerca in diritto amministrativo. Prima del suo ingresso in AdSP nel 2018, Paolo Piacenza ha svolto la professione di avvocato specializzato in diritto amministrativo, contrattualistica pubblica e partenariato pubblico privato; ha ricoperto il ruolo di Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A. ed è stato esperto giuridico del NARS e del DIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a supporto del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

Con parere unanime era stato indicato nel ruolo di segretario generale dal maggio 2021 e si è occupato delle pratiche più importanti come braccio destro di Signorini.

Oggi la nomina ufficiale in quanto Paolo Signorini, nominato a fine agosto amministratore delegato di Iren, è già operativo nel suo nuovo incarico e alla portualità ligure serviva subito una nuova guida.

“Auguro buon lavoro, a nome mio e della Giunta regionale, al nuovo commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza. Una scelta di continuità da parte del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi per dare seguito a un percorso già avviato con successo dalla gestione di Paolo Emilio Signorini” ha commentato il presidente Giovanni Toti in seguito alla nomina da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Paolo Piacenza come commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in attesa del nuovo presidente.

“Piacenza è un manager ligure di grande esperienza, un amministratore pubblico stimato, cresciuto professionalmente sul territorio a stretto contatto il suo sistema socioeconomico, prima come amministratore di Ire, e poi al fianco di Paolo Emilio Signorini ai vertici della portualità genovese”.

“Abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro di Piacenza e siamo pertanto sicuri che il sistema portuale non subirà contraccolpi, mentre l’autorevolezza di Signorini, maturata durante l’emergenza del Ponte Morandi, la crisi delle mareggiate e il rilancio della nostra portualità, andrà ad arricchire Iren. Regione Liguria conferma la sua totale apertura alla collaborazione, certa che il nuovo commissario ricoprirà il ruolo nel massimo interesse della regione” conclude Toti.