Laigueglia, Giampaolo Giudice nominato assessore: prenderà il posto di Silvano Montaldo

Laigueglia. Giampaolo Giudice, attuale consigliere comunale, 69 anni ex funzionario dell’agenzia delle entrate è il nuovo assessore di Laigueglia dell’amministrazione guidata da Giorgio Manfredi.

La nomina è stato un atto necessario per il funzionamento dell’ente e della vita amministrativa del Comune, dopo la scomparsa di Silvano Montaldo, assessore esterno al bilancio del Comune di Laigueglia che ha provocato un cordoglio unanime dal mondo politico.

Al neo assessore non sono ancora state assegnate le deleghe, che nell’attesa di una redifinizione resteranno nelle mani del sindaco Manfredi, compresa la delega al bilancio detenuta da Silvano Montaldo. Una scelta interna quindi, quella del sindaco, a differenza della precedente che aveva visto un esterno entrare nel parlamentino laiguegliese.

L’amministrazione comunale ha inoltre comunicato il report dei primi 100 giorni dall’insediamento della giunta Manfredi: “Per tener fede alle nostre promesse – si legge in una nota del Comune -, siamo lieti di poter comunicare, punto per punto, i risultati ottenuti”.

Segue l’elenco dei punti comunicati dalla giunta:

– Ripristino del servizio navetta nella zona collinare. Il servizio è stato attivato tramite un accordo con l’azienda di trasporti locale (TPL) ed ha trovato consenso pressoché unanime dagli utenti; quindi intendiamo confermarlo anche per il prossimo anno valutando i suggerimenti che ci sono arrivati sia da privati che dalle associazioni turistiche locali.

– Servizi igienici per bambini nei giardinetti pubblici. Facendo fede alla promessa, sono stati installati i servizi igienici richiesti dall’utenza all’interno dei giardini Estienne, sede del parco giochi riservato ai più piccini.

– Miglioramento della manutenzione del verde e pulizia della città. Sono due servizi sui quali abbiamo lavorato molto con risultati positivi anche se sicuramente ancora migliorabili con la costante attenzione da parte degli Amministratori e con il contributo di tutti i cittadini.

– Mai più acqua salata dai rubinetti delle zone collinari. Grazie alla quotidiana interlocuzione fra l’Amministrazione ed i gestori del servizio idrico, nonostante la mancanza di precipitazioni, la salinità dell’acqua potabile, che l’anno scorso aveva interessato le zone collinari della città, quest’anno è stata evitata. Il problema dell’impoverimento delle falde non può comunque essere sottovalutato e continuiamo a lavorare per trovare una soluzione per un servizio così essenziale.

– Riapertura spazio aggregativo per la comunità. Abbiamo svincolato dal progetto PNRR “Museo del Mare” i locali ex-bocciofila per renderli disponibili per attività sociali e ludico ricreative e avviato contatti con le locali Associazioni: la loro preziosa collaborazione sarà indispensabile per definire il progetto già nella prossima stagione autunnale.

“Questi – conclude il sindaco Manfredi – sono i punti che ci eravamo posti come obiettivi prioritari ed immediati, ma sono solo il punto di partenza di un programma di interventi e migliorie necessari e richiesti dal paese. Non sono tuttavia esaustivi di quello che è stato fatto: è ormai pressoché pronto il nuovo sito web turistico, con una grafica pulita ed accattivante, facile da scorrere e consultare; stiamo lavorando per portare a termine il Piano Urbanistico Comunale e presentare il Piano Urbanistico Demaniale; abbiamo in corso altri progetti sociali e turistici seguiti con impegno ed entusiasmo da tutti gli Amministratori per rendere ancora più bello e vivibile un Paese che amiamo e che merita attenzione, dedizione ed ascolto”.

L’amministrazione, infine, ha voluto ricordare la recente scomparsa di Silvano Montaldo: “Ha dato un prezioso contributo sia nel suo ruolo di assessore al bilancio (con la sua decennale esperienza), sia a livello umano, avendo costituito un importantissimo elemento di coesione tra tutti i membri del gruppo”.