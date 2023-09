Calcio, Borgio. Carparelli: “Ci siamo. Mia rivincita? Tutti sanno quanto ho dato al Soccer Borghetto”

Il secondo memorial dedicato a Paolo Canepa è stato, oltre che ad un’occasione per ricordare un amico scomparso, un buon banco di prova per la fase iniziale dei rispettivi campionati. Il Borgio Verezzi, infatti, è stato protagonista di prestazioni decisamente convincenti contro il Legino e, soprattutto, nella vittoria contro il Città di Savona. La squadra di Frumento sarà inoltre la prima avversaria del campionato per i borgesi.

L’esperienza di Carparelli già traspare nell’ambiente, soprattutto in campo. Lo spirito da guerriero lo rendono un giocatore alquanto importante nonostante un’età avanzata per il calcio. Voglia di fermarsi? Neanche per idea. Voglia di prendersi una rivincita personale? Forse, ma l’ex attaccante del Genoa è concentrato sui suoi nuovi colori rossoblù.