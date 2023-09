2° Memorial Paolo Canepa LIVE: triangolare tra Borgio, Città di Savona e Legino

BORGIO VEREZZI 2 (3′ Carparelli, 9′ Patitucci) vs CITTA’ DI SAVONA 1 (6′ Pondaco)

9′ Patitucci! Gol da fuori bellissimo del numero 4: 2-1 Borgio! 6′ Pareggia il Savona! Romano prova da fuori e Hazizi e bravissimo ad allungarsi. Non fa sua la presa e Pondaco fa il tap in. 3′ Carparelli! Palla bellissima di Patitucci che serve in profondità il numero 7: gol da rapace d’area, è 1-0 Borgio! Partiti! La cronaca: Terza partita: BORGIO VEREZZI vs CITTA’ DI SAVONA CITTA’ DI SAVONA 1 (41′ Pondaco) vs LEGINO 1 (13′ au Matarozzo) – 10-11 dcr

Savona sbaglia il rigore! Ora per il Legino c’è Romeo…rete! Gli uomini di Tobia vincono ai rigori e anche il triangolare. In questo momento siamo 9-9. Una serie infinita! Rigori 45′ Anche in questa occasione si andrà ai calci di rigore. 43′ Bova ancora attento sulla conclusione di Romeo: presa sicura. 41′ Pondaco! Il Città di Savona pareggia con la zampata vincente del numero 10 biancoblù. 35′ Ancora Piacentini che prova il raddoppio: pallone alto, Città di Savona che fatica a creare. 31′ Bova interviene in scivolata su Piacentini evitando il 2-0 del Legino. 27′ Romano si libera della marcatura e cerca la porta: deviazione in corner, comincia a farsi vedere maggiormente la squadra di Frumento. 20′ Fase di stallo della partita. Il Città di Savona aspetta l’ccasione per poter colpire, finora non arrivata. 13′ Legino in vantaggio! Sfortunato Matarozzo che devia il porta il calcio di punzione di Semperboni. 10′ Prova il colpo di tacco Ferrara vicinissimo a Bova: l’ex Imperia non ci casca e blocca la sfera. 5′ Ammonito Lingua per un fallo al limite dell’area di rigore. Biancoblù ancora in zona offensiva.

3′ Parte pimpante il Città di Savona che attacca con fiducia e permette a Beani di trovarsi in ottima posizione all’interno dell’area. Pallone fuori di poco!

Finalmente si gioca.

Ritarda l’inizio della gara: la terna arbitrale sta facendo ora l’appello alle due squadre La cronaca Il Città di Savona scende in campo con: 1 Bova, 2 Di Roccia, 3 Esposito, 4 Buttu, 5 Aboubakar, 6 Matarozzo, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Doci, 10 Pondaco, 11 Beani. A disposizione: 12 Hakim, 13 Suppo, 14 Ferrara, 15 Caredda, 16 Palumbo, 17 Rapetti. Allenatore: Frumento. Seconda partita: CITTA’ DI SAVONA vs LEGINO

BORGIO VEREZZI 0 vs LEGINO 0 (0-3 dcr)



Revello segna, il Legino vince!

Rigori

45′ Traversa del Borgio! Sugli sviluppi di un calcio di punizione un giocatore rossoblù prende il montante: fischia tre volte l’arbitro, si va ai rigori.

42′ Patitucci di prima sulla respinta va vicino alla capitalizzazione per forza della conclusione. Il tiro, tuttavia, finisce tra le braccia del portiere perché troppo centrale.

38′ Ferrara si ritrova il pallone tra i piedi da buona posizione e prova a impensierire Hazizi. L’estremo difensore para ma poi si fa male, riprendendosi poco dopo.

36′ Colpo di testa di Latini da calcio d’angolo che finisce alto. Ora è il Legino che spinge maggiormente.

35′ Ferrara tira all’interno dell’area, la sua conclusione è forte però finisce a lato.

32′ Carparelli tenta il colpo di testa da corner: pallone alto, si arrabbia l’ex Genoa.

30′ Altro cartellino giallo tra le file del Legino: è Tobia che trattiene per la maglia un giocatore rossoblù.

26′ Ferrara finisce a terra in area di rigore ma per il direttore di gara non c’è nulla da segnalare.

24′ Revello prova il cross in mezzo: Sant’Elia blocca agevolmente la sfera.

23′ Si può tornare a segnalare qualcosa: ammonito De Giorgi per un fallo a centrocampo.

14′ Continua a regnare l’equilibrio sia in campo e sia nelle occasioni: ancora zero tentativi nello specchio per entrambe le squadre.

5′ Squadre che cercano di trovare spazi per attaccare la profondità ma per ora non si registra alcuna occasione da rete.

Partiti! Si registrano però dei cambi di formazione: giocano Locatelli e De Giorgi.

La cronaca



Le formazioni:

Borgio Verezzi: 1 Hazizi, 2 Capello, 3 Torrengo, 4 Patitucci, 5 Gambetta, 6 Scannapieco, 7 Carparelli, 8 Pollero, 9 Molina, 10 Castiglione, 11 Bianco. A disposizione: 12 Grillo,13 Quartieri, 14 Locatelli, 15 Tassisto, 16 Parodi, 17 De Giorgi, 18 Pastorino, 19 Walid. Allenatore: Vaccari.

Legino: 1 Sant’Elia, 2 Lingua, 3 Casu, 4 Cancellara, 5 Garzoglio, 6 Latini, 7 Revello, 8 Tobia, 9 Ferrara, 10 Vezzolla, 11 Sadiku. A disposizione: 12 Canciani, 13 Semperboni, 14 Piacentini, 15 Kertalli, 16 Dorno, 17 Crocilla, 18 Romeo, 19 Cappannelli. Allenatore: Tobia. Prima partita: Borgio Verezzi vs Legino

Buona sera a tutti dallo stadio comunale di Borgio Verezzi dove sta per andare in scena la seconda edizione del memorial dedicato a Paolo Canepa, figura scomparsa due anni fa e molto conosciuta nel comprensorio visto il suo passato da portiere e preparatore. Il triangolare è composto dai locali borgesi, il Legino e il Città di Savona.

Alle 19 è stata inaugurata la Scuola Calcio rossoblù intitolata proprio a Canepa, mentre il primo calcio d’inizio è fissato alle 19:30. Saranno tre partite da 45 minuti ciascuna, si comincia da Borgio-Legino.