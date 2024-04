Mondo dello scoutismo finalese in lutto, è scomparso Gianni Nari

Borgio V./Finale L.. Lutto a Borgio Verezzi per la scomparsa di Giovanni (Gianni) Nari.

Giornalista ed ex capo scout, Nari era una figura molto conosciuta sul territorio: “Raccogliendo l’eredità di Don Basso e Giovanni Pera – scrivono gli Scout di Finale Ligure -, che ressero il gruppo di Finalmarina fino alla metà degli anni 50, Gianni Nari insieme all’amico e collega di lavoro Emilio Zanut, fondarono il Reparto Borgio 1° nel 1996”.

“Dal Gruppo di Borgio – ricordano – nascerà a partire dal 1974 il Gruppo Scout Finale 1°. Le date, le persone e gli eventi, sono tanti, forse troppi, più volte raccontati e documentati. Ad altri è demandato il compito di ricordare Gianni come sportivo, politico, uomo di cultura, storico, conservatore della memoria storica del territorio, ed altre numerose attività. Oggi il nostro cuore non pensa alle tappe di quel cammino, a tutti quie ricordi, ma si raccoglie in preghiera.Una preghiera di ringraziamento e lode al Signore per averci donato una persona speciale, un uomo che ha lasciato una profonda traccia in tutti quelli che hanno avuto il piacere di fare un pò di strada con lui. Per noi era semplicemente Gianni, un riferimento, un grande capo scout. Tutto il gruppo Scout di Finale, tutti gli Scouts di oggi e di ieri, si stringono intorno alla sua famiglia in un cerchio ideale, nel quale Gianni griderà il suo ultimo Bim Bum Crack”.

Gianni Nari si è spento all’età di 88 anni Il Santo Rosario verrà celebrato oggi, 30 aprile, alle 18 presso la Chiesa Gesù Redentore di Borgio Verezzi. Il funerale si terrà il 2 maggio alle 10.30 presso la Chiesa San Pietro di Borgio Verezzi.